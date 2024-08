„Vreau să vorbesc un pic despre povestea asta cu Sfântul Pantelimon, care am văzut că a escaladat. Mi-a scris o prietenă, înainte să intru în direct, mi-a zis, doamne, zice, mă uit la un alt de televiziune. Peste 100 de medici, nu, 80, din Franța, specialiști, terapie intensivă, le iau apărarea doctorițelor din România și că inadmisibil și ca așa. Văd o altă știre despre un medic tânăr din Germania, care ne dă lecții nouă jurnaliștilor să avem grijă să nu mai spunem despre „doamna cu coasa”. Eu n-am folosit acest lucru că nu mi s-a părut relevant. Eu am făcut emisiune doar pe documente și pe ce a părut în referatul procurorilor, clar și din motivarea judecătorilor. Pe mine mă uimește, în primul rând, următorul lucru. Că toți acești medici care ies să ia apărarea, ignoră întrebările de fond. 1. De ce sunt neconcordanțe între fișă și injectomat? 2. De ce nu a fost consultată familia? 3. De ce medicii nu s-au consultat cu alți medici? Astea sunt principalele mele întrebări și, bineînțeles, întrebarea mai degrabă emoțională, dacă persoana respectivă ar fi fost rudă cu medicii, dacă ar fi gândit la fel. Sigur, este o avalanșă de medici care tot ies.

Eu cred că a venit momentul ca statul român să adopte o legislație, așa cum este peste tot în lume. Și anume, atunci când faci facultatea de medicină, pentru care statul român investește foarte mulți bani, cu puțin timp înainte să intru în direct, mi-a comunicat cineva care chiar știe că pentru 10.000 de medici, pentru pregătirea 10.000 de medici, statul român cheltuiește un miliard de euro. Deci să faci contract frumos. Și dacă vrei să pleci din România după ce-ți termini studiile, după ce statul român îți plătește facultatea, îți plătește rezidențiatul, dai frumusel bani înapoi la stat și vine altul și lucrează. Nu vă spărați, m-am săturat să ne dea sfaturi toți cei care pleacă în străinătate. Foarte bine au ales să plece, este libertate, e democrație, e în regulă. Dar m-am săturat să ne deați sfaturi. Dacă ați plecat, foarte bine vedeți-vă de sistemul în care lucrați dumneavoastră. Nu sunteți în măsură să ne spuneți nouă ce cuvinte putem să folosim noi jurnaliștii despre ce să putem să vorbim și despre ce nu putem să vorbim.

Mă întreb însă, de ce n-a existat așa o avalanșă de solidaritate din partea acestor medici atunci când s-a discutat despre introducerea unor protocoale? Că i-am văzut pe toți reticenții, aud acum că spun, doamne, o să apară medicina defensivă, adică vezi, doamne, din cauza presiunii publice, medicii n-o să mai aibăcuraj să mai aplice tratamentele sau le vor aplica prea târziu, sau, doamne, gata, grevă, nu mai facem. Bă, ce-i asta? Cum adică grevă? Cum adică grevă? Aveți salarii mari? Mari! Față de multe alte țări din Europa de Sud-Est, se investește în sănătate cum nu s-a investit niciodată în ultima perioadă, nu mai lipsesc medicamente, s-a cumpărat aparatură peste aparatură, așa că lăsați-mă, vă rog frumos. Să nu mai aud asta cu șantajul ăsta, cu serios. Doamne, știți, doamne, ne lipsesc protocoale. Acolo este problema, înțeleg, da? Asta aud de la cei care sunt în domeniu. Ne lipsește legislația. Foarte bine. Faceți presiune să se schimbe aceste lucruri. Dar nu mai puneți acum vina în dreptul presei sau opiniei publice care face presiune pe dumneavoastră și nu vă puteți face treaba. Medicii care și-au făcut treaba și până acum și-o vor face și în continuare. Risc știu foarte mult. Ce o să se întâmple? N-o să mă mai trateze medicii? Mă duc la privat, oricum mă duc la privat”, a declarat Anca Alexandrescu.



Anca Alexandrescu: A r fi momentul să discutăm și cum e cu lucratul la stat și la privat

„Poate că ar fi momentul să discutăm și cum e cu lucratul la stat și la privat. Hai că dacă tot discutăm despre reformă, nu? Adică medicii ăia care dimineața îi cheamă pe pacienți și le spun, bă, n-am timp să te tratez, dar vino după amiază la mine la clinică. Hai că de curând am auzit lucrul ăsta când am fost cu candidatul de la București.

Nu vreau să vorbesc acum pentru că, așa cum am spus de la început, am o stimă deosebită pentru medici. Nu îmi voi permite niciodată să comentez despre actul medical pentru că nu este treaba mea, nu am pregătirea necesară. Da, eu zic că puțin bun simț, ar trebui să aibă toată lumea.

Serios. Adică eu atâta mai vreau să intreb pe medicii care urlă că de ce vorbim despre cazul celor două doctorițe. Dumneavoastră ați văzut acel pacient sau vorbiți doar la modul general? Nu l-ați văzut, vă spun eu, vorbiți la modul general”, a spus Anca Alexandrescu.