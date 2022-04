Emilia Șercan se află în mijlocului unui scandal uriaș, ea dezvăluind de-a lungul timpului mai multe plagiate ale oamenilor politici din România. Anca Alexandrescu a vorbit în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel și despre un moment extrem de controversat din viața profesională a Emiliei Șercan:

"Am vorbit de nenumărate ori despre plagiate. În ultimele zile lucrurile s-au precipitat. Eu o apreciez foarte mult pe Emilia Șercan pentru munca pe care a făcut-o în ultimii ani pentru a-i devoala pe acești plagiatori. Cei care acum sunt de partea cealaltă spun că totuși și doamna Șercan are niște explicații de dat. Eu am invitat-o pe doamna Șercan de foarte multe ori când am discutat despre plagiate, m-a refuzat. Am înțeles ulterior de ce, mi-a spus că are o problema cu Realitatea. Am înțeles că e o problema din trecut după ce am văzut ce s-a întâmplat la TVR la emisiunea Eugeniei Vodă. Am și citit ce a scris Emilia Șercan care povestit ce a trăit la această emisiune", spune Anca Alexandrescu.

Emilia Șercan a izbucnit în lacrimi în cadrul unei emisiuni TV în care era portretizată ca un profesionist al breslei și a declarat că se simte "o mare impostoare". Motivul pentru care a făcut această declarație șocantă este faptul că după ce a făcut anchete despre Sorin Ovidiu Vântu, a ajuns să lucreze pentru acesta pentru o sumă uriașă, a acceptat acest compromis.

"Întrebarea este: dacă și oamenii care fac astfel de dezvăluiri și aduc pe masă plagiatorii și impostorii au făcut asemenea compromisuri în viață, ce se mai întâmplă cu societatea și țară noastră? Cine mai este reperul de moralitate?

Doamna Șercan a făcut un mare bine societății, aducând în prim plan dezvăluiri, dar cine mai poate judeca acuma cine are dreptul moral de a face anumite dezvăluiri? Nu o acuz de nimic pe doamna Șercan.

Sunt foarte mulți moraliști din presă care ies la televizor, care au făcut foarte multe compromisuri: pe Emilia Șercan au judecat-o că a luat 8.500 de euro de la Vântu, că a plecat de acolo. Sunt foarte mulți despre care nu se spune și care au luat mult mai mult", a mai spus Anca Alexandrescu.