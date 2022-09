„Cer scuze pentu imagini. Viașa nu este asa cum ne-am dori să fie. Viața pe care am proiectat-o eu si imaginea făcută lui Laurențiu Reghecampf... Nu e nimic de spus. Imaginile spun totul”, a declarat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, Anamaria Prodan, în urma scandalului de vineri seară, când fostul soț al acesteia a bătut-o și amenințat-o.

Nu e nimic de spus, imaginile sunt totul.

„Noi am incercat sa-l calmam pe Reghe. Avem si camerele de filmat de pe strada. Timp de 25 de minute a fost... Am spus să mergem la notar și să terminăm. Ne-a înjurat...

Ne amenință, mă amenință că ne face dosar mie, lui Cristian Rizea. Nu știu de ce ne amenință pe toți, că ne face dosare, că ne termină pe toți”, a mai spus Anamaria Prodan, sâmbătă, în exclusivitate, la Realitatea PLUS.

Întrebată dacă are dovezi și probe pentru a susține ce a declarat, Anamaria Prodan a subliniat din nou că sunt „filmarea video si audio unde se aude clar cum încercăm să-l calmăm, inclusiv eu, finul meu. I-a rupt buza, hainele, nu puteam să-l linștim”.

„Toate au inceput de la Cristian Rizea, care a vorbit de amanta soțului, și de la acel episod a venit pornit la ușa casei, unde a intrat fără să aibă voie. Nu avea voie. A amenințat copilul. Copilul m-a sunat că îl amenință, că iar a venit beat.

Toată nebunia asta trebuie să se termine, la polliție, oriunde, să se termine. Tot ce apare în ziare sunt tâlhăriile lui”, a explicat Anamaria Prodan.

Despre reacția dată de Laurențiu Reghecampf pentru un ziar central, Anamaria Prodan a afirmat că nu va comenta: „Nu doresc sa comentez. Aveți imaginile. Mai e ceva de comentat?!”.

În același timp, Anamaria Prodan a dezmințit că vineri seară, după scandalul de la casa sa ar fi avut loc și la Poliție o bătaie, la audiere. Impresara a dezvăluit ce s-a întâmplat de fapt în cazul lui Reghe.

„Nu s-a int amplat absolut nimic, niste prostii ca ne-am batut la sectia de politie. NU! A căzut peste masa de politie pentru că nu putea sta in picioare. Atât. În rest, cred ca se vad imaginile.

Și cum merge el plângând la INML și la Poliție... Trebuia să stau cu mâinle la spate să fiu bătută de Laurențiu Reghecampf?!”, a mai spus Anamaria Prodan.

„S-a ajuns foarte departe. Am strâns din dinți și am tăcut doi ani de zile.

Asta este, ne-am despartit, dar vreau sa dea ce a furat. O să mergem până la capăt, îl dăm pe mâna Poliției.

Copilul meu nu mai poate trai așa, nu poate să se uite în spate tot timpul.. .Ne înjură, ne amenință...”, a mai adăugat Anamaria Prodan.

Despre plângerile de ambele părți de la Poliție, de agresiune reciprocă, Anamaria Prodan a mai explicat că „am sunat la politie, si-a dat seama clar ca nu mai e de joaca. El a stiut clar ca nu mai are cum niciun fel in care sa se intoarca sa-si ceara iertare. Promite de doi ani: Gata, mergem la notar.

Nu am gresit in fata nimanui ca sa traim asa o viata. Nici nu am ripostat de fiecare data. Am si imaginile si video: Te rog, Laurențiu, nu merge, esti baut, ai botez duminică, ai o viață nouă, te rog, calmează-te... Timp de peste 20 de minute m-a împins, m-a injurat, m-a scuipat”.

Precizăm că Realitatea PLUS a incercat să-l contactelze pe L. Reghecampf, dar, la telefon, a răspuns Corina Caciuc, care a declinat invitația.