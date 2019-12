Amenzi mari pentru comercializarea și folosirea petardelor

Zeci de comercianți care vând produse pirotehnice au împânzit și în acest an piețele Capitalei. Oamenii legii au confiscat până acum cantități impresionante de petarde și pocnitori. Spre exemplu, polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Ilfov au găsit în apartamentul unui bărbat trei tone de articole pirotehnice interzise.



"Erau deținute în mod ilegal fără autorizație de proveninenta in scopul valorificarii clandestine în perioada sărbătorilor de iarnă. Întreaga cantitate de articole pirotehnice a fost confiscată, iar persoanele deținătoare a fost sanctionate cu amenda de 7000 de lei", spune Anne Ciolcă, purtător de cuvânt IPJ Ilfov.



Există, însă, și anumite articole pirotehnice care pot fi folosite în condiții legale, mai precis, de către persoanele care au împlinit deja 18 ani.



Stelutele, fumigenele sau jerbele sunt singurele pe care le putem folosi in noaptea de Revelion. Persoanele care isi asuma sa cumpere articole pirotehnice interzise risca amenda sau chiar dosar penal.



"Pentru folosirea necorespunzatoare a materialelor pirotehnice vorbim fie de amenzi cuprinse intre 3000 si 6000 de lei sau dosar penal prevazut cu inchisoarea intre 3 luni si 1 an.", spune Bogdan Ghebaur, purtator de cuvânt la Poliția Capitalei.