Potrivit unui comunicat oficial al Ambasadei SUA, începând cu 2 septembrie 2025, dacă viza B1/B2 anterioară a expirat în ultimele 12 luni, cetăţeţii interesaţi pot solicita o nouă viză prin curierat.
Condiţiile specifice pentru scutirea de interviu sunt ca solicitantul:
- Să depună cererea în termen de 12 luni de la expirarea vizei
- Să fi împlinit vârsta de 18 ani la data eliberării vizei anterioare
- Să depună cererea în ţara de care aparţine ca cetăţean sau de reşedinţă
- Să nu fi avut anterior un refuz sau să nu fi fost declarat neeligibil
”Vă rugăm să reţineţi: chiar dacă aceste condiţii sunt îndeplinite, rămâne la latitudinea membrilor Serviciului consular să solicite, în continuare, un interviu”, a mai transmis Ambasada SUA la Bucureşti.
Anterior, ambasada a atras atenția că din data de 2 septembrie 2025 se restrâng categoriile de persoane care pot beneficia de eliberarea unei noi vize fără interviu.