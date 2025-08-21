Potrivit unui comunicat oficial al Ambasadei SUA, începând cu 2 septembrie 2025, dacă viza B1/B2 anterioară a expirat în ultimele 12 luni, cetăţeţii interesaţi pot solicita o nouă viză prin curierat.

Condiţiile specifice pentru scutirea de interviu sunt ca solicitantul:

Să depună cererea în termen de 12 luni de la expirarea vizei

Să fi împlinit vârsta de 18 ani la data eliberării vizei anterioare

Să depună cererea în ţara de care aparţine ca cetăţean sau de reşedinţă

Să nu fi avut anterior un refuz sau să nu fi fost declarat neeligibil

”Vă rugăm să reţineţi: chiar dacă aceste condiţii sunt îndeplinite, rămâne la latitudinea membrilor Serviciului consular să solicite, în continuare, un interviu”, a mai transmis Ambasada SUA la Bucureşti.

Anterior, ambasada a atras atenția că din data de 2 septembrie 2025 se restrâng categoriile de persoane care pot beneficia de eliberarea unei noi vize fără interviu.