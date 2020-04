Am treilea caz de coronavirus, confirmat la Metrorex

"Persoana in cauza este de sex feminin, cu varsta de 41 de ani. Prin specificul functiei, angajata nu are contact de niciun fel cu calatorii. Precizam ca incepand cu data de 27.04.2020, angajata Metrorex, dupa ce a aflat ca tatal acesteia a fost confirmat pozitiv cu Coronavirus, nu s-a mai prezentat la serviciu, intrand in izolare. Colegii acesteia, cu care a intrat in contact vor intra, la randul lor, in izolare, iar locul de munca unde isi desfasura activitatea este in acest moment dezinfectat", se arată în comunicatul citat.

In conformitate cu prevederile legale, Metrorex a anuntat autoritatile competente in vederea adoptarii masurilor ce se impun in astfel de cazuri.



Vă reamintim că la finalul lunii aprilie a fost confirmat al doilea caz de coronavirus la metroul bucureștean, după ce primul astfel de caz a fost raportat pe 31 martie. Este vorba despre un angajat din zona de pază, care supraveghea accesul călătorilor în stații.