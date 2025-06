Într-un interviu pentru Q Magazine, Alina Mungiu-Pippidi a făcut radiografia noului Guvern condus de Ilie Bolojan.

Despre Țoiu și Moșteanu: „Sunt oameni pe care nu îi cunosc”

Prim-ministru cu guvernul acesta e ca şi cum îl alegi pe cel mai extraordinar alergător al tău şi îi pui nişte botine de fier cu ţinte şi îi spui „gata, asta e, dă-i drumul, să ajungi primul la ţintă”! Va fi greu”, notează aceasta.

Întrebată despre două portofolii-cheie din Guvern, și anume cel de la Ministerul de Externe, condus de Oana Ţoiu, şi Ministerul Apărării, condus de Ionuţ Moşteanu, Alina Mungiu Pippidi a precizat că sunt oameni care nu au niciun fel de trecut profesional.

„Sunt oameni pe care nu îi cunosc. Ei nu au existat în zonele acestea înainte. Sunt oameni care nu au niciun fel de trecut profesional. Nu există niciun material de gândire conceptuală ale acestor persoane.

Ei sunt reprezentanții unui mod de gândire din zona obscură a statului român, care spun că dacă cineva trebuie să performeze, e mai bine să iei pe cineva care nu are istorie, nu are trecut, nu are nicio legătură cu domeniul, dar e de încredere.Ei or fi de încredere pentru cineva, altfel vorbim despre niște oameni care nu au background, nu au relații, nu au niciun fel de abilitate în acel domeniu. Te întrebi a cui politică externă și de apărare o vor face?

Sigur că într-un sistem militar îți trebuie niște subordonați, mai ales într-un guvern în care toată lumea se așteaptă să dureze câteva luni, să aduci oameni care ar fi vrut mai multă putere, așa i-a băgat la înaintare pe cei mai mici, care pot fi oricând retrași.