„Anticorupția noastră a fost sprijinită de Bruxelles. A avut ca scop și să zăngăne niște cătușe, pentru că în România era o cultură a impunității foarte mare. Se ajunsese, în 2009, ca două treimi din primarii reședințelor de județ și tot atât din șefii de Consilii Județene să fie anchetați de DNA. În realitate erau 100%”, spune Mungiu Pippidi.



Aceasta mai dezvăluie că și interceptările asupra unor judecători importanți din România au venit tot la indicațiile oficialilor europeni, care au capturat și Înalta Curte de Casație și Justiție.

„Judecătorii nu prea se îndemnau să condamne pe nimeni. Am fost de față la scene în care judecătorii ziceau «Domnule, pe Adrian Năstase să-l dea lumea jos la alegeri, de ce să-l condamnăm noi? E o chestie politică, nu vrem să ne băgăm!» Atunci, SRI s-a apucat să-i asculte pe toți, Curțile de Apel, Înalta Curte. Legea permitea să aibă mandate de siguranță națională, dar și mandate anticorupție. Normal ar fi fost să asculte pe mandat anticorupție pe cineva bănuit de corupție. Dar ei nu au interceptat doar în aceste rigori juridice, ci judecătorii de la toate Curțile, în ideea că acolo se aranjează procese, idee plauzibilă, dar nu trebuia făcut pe siguranță națională. Acest fapt a dus puterea în mâna câtorva oameni.



Mungiu Pippidi a povestit și cum a fugit la Berlin pentru că nu a vrut să îl sprijine pe Traian Băsescu în campania electorală.

„Băsescu îmi telefona, îmi cerea sfatul foarte des, colaborarea noastră era informală și exista pericolul ca ea să fie oficializată. Și, în momentul în care am auzit de asta, am primit un telefon de la un intermediar. În plus, Băsescu îți dădea și telefoane cu indicații ce să spui. Și am încercat să-i spun că eu n-am dat indicații altora în sensul ăsta, de asta nici eu nu primesc. Eram împinsă într-o anumită direcție, de asta am ales viața privată în detrimentul carierei publice politice”, a dezvăluit aceasta.

Politologul a vorbit și despre cum a fost promovată Oana Țoiu la ministerul de Externe.

„Să ai un ministru de Externe care nu are nicio pregătire și care o dă afară pe o fetiță de la New York pentru că e pila unui politician fiindcă nu are nicio pregătire? Dar fata aceea e pe o poziție joasă. Adică cum, eu care nu am nicio pregătire, te dau afară pe tine care nu ai nicio pregătire și asta e domnia meritului? Lumea sancționează așa ceva. Spune Pippidi.

Alina Mungiu Pippidi și-a exprimat opinia și despre actualul președinte al României, Nicușor Dan.

„În acest moment, ar trebui să fie câțiva oameni mari, cu maturitate, care să coaguleze și să țină împreună o alianță. Nicușor Dan nu era menit să fie președinte, n-a fost niciodată interesat să facă partide. Pe el tot ce l-a interesat a fost să fie primarul Capitalei”, a mai dezvăluit politologul.

Mungiu Pippidi a dezvăluit și cum au fost eliminați oamenii care l-au investigat pe Klaus Iohannis.

„Un caz este cel al primului președinte al Agenției Naționale de Integritate, Horia Georgescu. Numai în fosta Uniune Sovietică ai pe șeful unei agenții anticorupție care îl arestează pe șeful celeilalte agenții anticorupție. Horia Georgescu îl investighează pe Iohannis, Iohannis câștigă și apoi fostul șef al ANI este arestat. Eu nu îl apăr pe Horia Georgescu, nu auzisem de el niciodată, face parte din mulții oameni de încredere care sunt complet nuli, dar care sunt oamenii de încredere ai cuiva. Dar e totalmente anormal felul în care președintele ANI este umflat de DNA și ajunge la închisoare. Sau felul în care consilierul pe securitate al lui Klaus Iohannis este luat de DNA în săptămâna a treia după ce ajunge Iohannis la Cotroceni, după ce serviciile secrete îi spun Iui Iohannis: «Da, domnule, e în regulă!» Și apoi, într-o zi, vine Poliția și-l ia de vis-a-vis de biroul președintelui”, conchide Pippidi.