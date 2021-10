„Ieri a avut loc la sediul PSD întâlniri cu principalele organizații sindicale, asociații de elevi, de părinți, studenți și cadre didcatice, preuniversitare și universitare și cu reprezentanți ai mediului de afaceri.

Au fost întâlniri la care am avut o mare satisfactie pentru că oamenii vor să știe cum pot ajuta la depășirea situației critice. Din zona guvernamentală nu au fost contactați serios, iar în mod ciudat, deși OMS o cere, aceste organizații nu au fost inclusr în structuri cu rol consultativ pentru controlul pandemiei. E nevoie de încrederea populație, din păcate, deciziile au fiost luate din birou, fără consultații, iar oamenii nu știu ce să facă. Concluzia gennerală este că vom veni cu un set de propuneri care să fie agreate de partenerii cu care ne-am întâlnit ieri. E de datoria noastră să facem aceasta procedură. Toată lumea sprijină vaccinarea, nu am seisizat impotrivire, în acest sens. Ei sprijină vaccinarea, dar ea trebuie să se bazeze pe convingere, nu constrângere. Am discutat un element de mare interes. Exista studii care arată că oamenii au mai multă încredere în angajator, decât în medic. Am discutat și despre proiectul de lege respins în Senat. Un astfel de proiect nu trebuie să pună în pericol sistemul sanitar. Credem că o formă rescrisă trebuie să fie pe o perioadă determinată. Am avut perioade lungi când nu au fost impuse restricții. Un astfel de proiect trebuie bine gândit. Fără discriminări și risc de colaps al sistemului de sănătate. Când politizăm sănatatea, ajungem la situații catastrofale.

Testarea trebuie să fie încurajată de stat să nu fie discriminatorii. Trebuie să facem eforturi să trecem peste această perioadă neagră care aduce 500 de decese în fiecare zi”, a declarat Alexandru Rafila.