Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a intervenit duminică seară la un post TV pentru a clarifica decizia Guvernului de a menține ținta de deficit la 8,4%, negociată cu succes cu Comisia Europeană. Nazare a subliniat că acest efort este o „luptă pe care o ducem în fiecare zi”, dar a avut un rezultat concret major: alocarea a 14 miliarde de lei pentru proiecte vitale.

Banii salvați și destinația lor

Alexandru Nazare a explicat că majorarea țintei de deficit prin rectificare, de la 7,7% la 8,4% (o diferență de 0,7% din PIB), a eliberat suma de 14 miliarde de lei destinată proiectelor de investiții. „14 miliarde de lei care astăzi sunt în proiecte, în PNRR [n.r.: se referă probabil la Proiecte Naționale și Europene de tipul PNRR sau PNRE, menționate anterior], în investiții și nu puteau fi dacă nu reușeam această renegociere,” a afirmat Nazare.

Aceste fonduri au fost alocate direct către:

Ministerul Economiei

Ministerul Dezvoltării

Programul „Valuri renovării”

Proiecte de autostrăzi și spitale

Ministrul a insistat că, deși valoarea nominală a deficitului este mai mare față de anul precedent, procentual acesta este ușor mai mic (5,39% față de 5,47%). Strategia principală a Ministerului a fost stabilizarea situației în 2025 și pregătirea unui plan pentru 2026.

În plus, Nazare a subliniat un trend pozitiv în controlarea cheltuielilor. Cheltuielile de personal au scăzut cu aproape 600 de milioane de lei cumulat în trimestrul 3.

Răspuns la criticile PSD

Ministrul a respins criticile PSD legate de alocările bugetare pentru cheltuielile de personal, argumentând că aceste sume erau necesare pentru a acoperi golurile existente. „Să mă ierte Dumnezeu, dar dacă bugetele erau epuizate și au fost epuizate pe cheltuială de personal în nu știu în câte locuri, nu trebuiau completate? Primul lucru a trebuit să acoperim cheltuiala de personal, dacă ea nu exista în buget.”