Afaceristul Alex Bodi va sesiza poliția după ce numele său a fost folosit în înșelătorii în mediul online. Zeci de femei au picat în plasa impostorilor și au trimis bani, crezând că afaceristul este cel care le cere. Una din victimele păcălite a rămas fără mii de euro după ce un cont cu numele lui Alex Bodi a i-a cerut banii sub pretextul că este ținut captiv.

"Nu sunt eu, nu am cerut bani, e posibil ca cineva sa fi facut cont cu numele meu si sa vorbeasca cu femei. O sa fac anumite demersuri pentru ca de cate ori s-au facut conturi le-am anuntat oficial. Nu am crezut ca se ajunge aici, dar nu ai cum sa stai, nici nu stiu despre cine e vorba, nu stiu ce utilizator de cont", a spus Alex Bodi la Realitatea PLUS.