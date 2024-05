Sfantul Cuvios Mihail Marturisitorul a trait in secolul al IX-lea. Datorita vietii curate si feciorelnice pe care a dus-o din frageda copilarie, el a fost ales si sfintit episcop al Sinadei de catre Patriarhul Tarasie. In timpul domniei imparatului Leon Armeanul, Mihail a fost scos din scaunul sau episcopal si aruncat in exil, deoarce nu a voit sa lepede cinstirea sfintelor icoane. Rabdand multe suferinte si chinuri, si-a dat sufetul in mainile Domnului. Capul Sfantului Mihail se pastreaza la Marea Lavra din Muntele Athos.