Alertă la Oradea: Copil agresta în Orășelul Copiilor. Victima a ajuns la urgențe, părinții cer ajutor pentru identificarea agresorilor

Poliția investighează imaginile de pe camerele de supraveghere (foto arhiva)
Un incident grav a avut loc sâmbătă după-amiază în Orășelul Copiilor din Oradea, unde un copil de 8 ani a fost agresat într-o toaletă publică. Victima a fost transportată de urgență la spital, iar părinții fac apel public pentru identificarea celor responsabili. Poliția a anunțat că a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale agresiunii și pentru identificarea autorilor.

Potrivit unei postări făcute de mama copiului pe Facebook şi distribuit pe mai multe grupuri din Oradea, incidentul a avut loc sâmbătăm între orele 13:43 și 13:45, în toaleta publică a parcului, scrie eBihoreanul.

După el a intrat un copil mai mare care, fără niciun motiv, a început să îl lovească cu piciorul. Victima a suferit contuzii abdominale, toracice și la coloană și a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe.

 
 

Băiatul a stins lumina din toaletă înainte de atac, iar după agresiune a fugit pe o ușă laterală, unde era așteptat de un complice îmbrăcat în tricou albastru și șapcă alb-negru.

Familia a depus plângere la poliție, iar imaginile de pe camerele de supraveghere urmează să fie verificate. „Dacă cineva l-a văzut pe agresor sau are informații despre el, vă rog să mă ajutați”, au transmis părinții.

Poliția a confirmat că în cauză a fost întocmit un dosar penal pentru lovire sau alte violenţe.

 