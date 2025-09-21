Potrivit unei postări făcute de mama copiului pe Facebook şi distribuit pe mai multe grupuri din Oradea, incidentul a avut loc sâmbătăm între orele 13:43 și 13:45, în toaleta publică a parcului, scrie eBihoreanul.

După el a intrat un copil mai mare care, fără niciun motiv, a început să îl lovească cu piciorul. Victima a suferit contuzii abdominale, toracice și la coloană și a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe.

Băiatul a stins lumina din toaletă înainte de atac, iar după agresiune a fugit pe o ușă laterală, unde era așteptat de un complice îmbrăcat în tricou albastru și șapcă alb-negru.

Familia a depus plângere la poliție, iar imaginile de pe camerele de supraveghere urmează să fie verificate. „Dacă cineva l-a văzut pe agresor sau are informații despre el, vă rog să mă ajutați”, au transmis părinții.

Poliția a confirmat că în cauză a fost întocmit un dosar penal pentru lovire sau alte violenţe.