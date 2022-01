Cazul Adelei, polițista care și-a pus capăt zilelor la doar 25 de ani, scoate la iveală dezastrul din poliție: 40 de polițiști s-au sinucis în ultimii ani. Cei mai multi s-au împușcat -25, în vreme ce alți 12 au ales să se spânzure. Datele scot la iveală eșecul MAI în a gestiona la timp problemele acestea. Potrivit unor surse, mulți angajați MAI acuza modul in care sunt ocupate funcțiile de psiholog in poliție. Unii nu ar fi profesat in afara sistemului, in timp ce multi politisti nici nu stiu pe cine au psiholog. Fiecare psiholog are, in medie, aproximativ 1.000 angajați MAI de care trebuie sa se ocupe.