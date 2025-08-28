Posibilă apariție lângă Tutrakan

Un localnic din zona Silistra, Bulgaria, a declarat că a văzut felina luni după-amiază, între satele Shumenci și Bogdantsi, în apropiere de orașul Tutrakan. În urma sesizării, autoritățile au demarat căutări în teren, însă acestea nu au dus la nicio descoperire.

Nu este pentru prima dată când animalul ar fi fost văzut în zonă. În trecut, au existat semnalări inclusiv din județul Giurgiu, dar niciuna nu a fost confirmată.

Leopard sau pisică sălbatică?

Specialiștii bulgari privesc cu scepticism ipoteza că ar fi vorba despre o panteră neagră autentică. Ei consideră mai probabilă varianta unui leopard, specie care preferă zonele stâncoase, sau chiar a unei pisici sălbatice de dimensiuni mai mari.

În urma unei ședințe de criză organizate pe 27 august, autoritățile din Silistra au hotărât ca, în cazul în care animalul este identificat pe teritoriul Bulgariei, acesta să fie împușcat. Măsura este justificată prin faptul că leopardul negru nu este inclus pe lista speciilor protejate conform legislației naționale.

„Vânătorii sunt instruiți și au dreptul să tragă dacă prădătorul este observat”, au transmis reprezentanții Ministerului Mediului și Apelor din Bulgaria.

Populația, în stare de alertă

Locuitorii din mai multe sate aflate la marginea pădurilor, precum Dolno Riahovo și Malak Preslaveț, au fost avertizați să rămână vigilenți. Totuși, sistemul de avertizare BG-Alert nu a fost activat, autoritățile considerând că nu există, deocamdată, un pericol iminent.

Deocamdată, nu există dovezi clare privind prezența felinei. Până la noi informații, rămâne un mister dacă într-adevăr pantera dispărută cutreieră zona de graniță sau dacă semnalările localnicilor au fost confuzii cu alte animale.