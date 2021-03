O femeie și-a găsit mașina spartă și a reclamat împușcăturile încă de la primele ore ale zilei. Aceasta crede că s-a tras cu un pistol cu bile în autoturismul ei. „Mi-am găsit mașina ciuruită. După ce am sunat eu la Poliție, s-au mai auzit două împușcături. Nu se aștepta nimeni să mai tragă. Când s-a tras a doua oară, atunci au intervenit... M-am speriat foarte mult. Unde este geamul spart este locul copilului meu. Stau de șase ani aici, nu s-a întâmplat un astfel de incident. E o zonă liniștită. Șase bile am găsit. Polițiștii m-au întrebat la ce oră s-a întâmplat, cum am găsit bilele. Persoana respectivă a tras fără țintă, nu a vrut să rănească oameni, probabil vrea să facă vâlvă”, a spus femeia care și-a găsit mașina avariată și a alertat Poliția.

„Mai devreme a fost un apel la 112. O persoană a sunat și a spus că și-a găsit mașina avariată. De asemenea, s-a tras într-un imobil. Colegii mei s-au deplasat la fața locului pentru a vedea ce s-a întâmplat. Din fericire nu a fost nimeni rănit. Colegii de la SRI erau în teren și au venit să ne acorde sprijin. Urmează să se stabilească ce anume s-a întâmplat acolo. Vorbim despre distrugere la acest moment și de nerespectarea armelor de muniție”, a spus purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei - Diana Sarca.

Martorii spun că ar fi vorba despre un conflict, dar se iau în considerare mai multe scenarii.

Mascații verifică zona în căutarea atacatorului.

Revenim cu amănunte.