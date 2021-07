''Am cifrele de contaminare din ultimele 24 de ore din ţara noastră (...). Ieri am ajuns la 18.000 de contaminări în doar 24 de ore'', a spus ministrul, citat de Agerpres, adresându-se Adunării Naţionale.



Bilanţul final pentru ultimele 24 de ore va fi publicat în cursul serii de Serviciul de sănătate publică din Franţa.



''Acest lucru înseamnă că este vorba de o creştere a circulaţiei virusului de ordinul 150% într-o săptămână: nu am mai văzut o asemenea situaţie până acum, nici în cazul Covid (varianta originală a virusului), nici cu varianta engleză, nici cu cea sud-africană, nici cu cea braziliană'', a arătat ministrul, subliniind că un astfel de nivel al cazurilor pozitive nu a mai fost înregistrat de la mijlocul lunii mai.



''Avem o armă, vaccinarea. Nu mai e timp să ne îndoim, să ezităm, este timpul pentru imunitatea colectivă, este vorba despre responsabilitate colectivă şi este singurul mijloc de care dispunem (...) pentru a scăpa de Coronavirus odată pentru totdeauna'', a precizat Olivier Véran.

După mai multe săptămâni în care bilanţul cazurilor de infectare cu COVID-19 se afla în scădere, Franța a trecut în cealaltă extremă, specialiștii în sănătate publică punând acest lucru pe seama variantei Delta, mai contagioase.



Citește și Oficial francez: „Am intrat în al patrule val al epidemiei”. Se pregătesc cele mai DURE măsuri anti-COVID din Europa