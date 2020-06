Alertă cu bombă la metrou - Au fost evacuați toți călătorii

Alerta cu bomba la metroul bucurestean, in aceasta dimineata. Pirotehnistii au ajuns la fata locului si statia a fost complet evacuata. Mai mult, trenurile nu mai opresc in statie, in acest moment.

Alerta a fost facuta la o ora de varf pentru metroul bucurestean, ora la care cei mai multi oameni calatoresc spre locul de munca.

Autoritatile intervin chiar acum si fac verificari pentru a vedea daca e o alarma falsa.

Din primele informatii se pare ca alerta a fost data de un apel la 112 al unui barbat.

Stire in curs de actualizare