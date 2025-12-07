Potrivit Biroului Electoral Municipal (BEM), după închiderea urnelor la ora 21:00, operatorul de calculator poziționează tableta pentru a filma clar întregul proces, asigurând continuitatea înregistrării.

Președintele secției numără voturile, citește cu voce tare numele candidaților și arată buletinele prezenților, acestea fiind apoi grupate pe partide, alianțe sau independenți.​

Voturile valabile includ ștampila „VOTAT” aplicată clar într-un singur patrulater sau depășind limitele acestuia cu opțiunea evidentă, chiar dacă alegătorul a adăugat mențiuni olografe.

Sunt nule buletinele cu ștampila în două patrulatere sau în afara lor, indiferent de încercări de anulare.​

Rezultatele parțiale vor fi centralizate în timp real pe platforma prezenta.roaep.ro, administrată de STS, imediat după numărare, fără a implica sisteme IT în contorizarea propriu-zisă a voturilor.

