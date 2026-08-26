Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Aeroportul din Caracas se redeschide pe 1 septembrie, după seismele devastatoare din Venezuela

Seisme devastatoare în Venezuela

Seisme devastatoare în Venezuela

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 08:32

Aeroportul Internațional Simon Bolivar din Caracas își va relua operațiunile pentru pasageri începând cu 1 septembrie, prin terminale provizorii amenajate după cutremurele din 24 iunie, a anunțat marți administrația aeroportului, potrivit AFP.

Zborurile vor opera din terminale temporare

Reluarea activității vizează atât cursele interne, cât și cele internaționale. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice cu companiile aeriene reprogramarea zborurilor către noile terminale.

Aeroportul va funcționa la 40% din capacitate

Aeroportul Maiquetia, din statul La Guaira, a fost grav avariat de seisme, iar pista principală a suferit distrugeri importante. În ultimele două luni, aici au fost operate doar zboruri umanitare, în timp ce traficul comercial a fost redirecționat către aeroporturile din Valencia, Maracay, Barquisimeto și Barcelona.

Autoritățile au instalat patru terminale provizorii în corturi de mari dimensiuni, iar o simulare desfășurată săptămâna trecută a arătat că aeroportul poate funcționa la aproximativ 40% din capacitatea obișnuită.

Sprijin american după catastrofă

Zborurile de marfă au fost reluate pe 5 august, iar redeschiderea pentru pasageri fusese promisă de președinta interimară Delcy Rodriguez. După seismele soldate cu peste 6.500 de morți, Statele Unite au oferit sprijin tehnic și logistic pentru reluarea operațiunilor aeriene.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cutremure venezuelaaeroporturi inchiseaeroporturi deschise

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe