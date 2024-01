În urma acuzaţiilor din spaţiul public, făcute de expertul Pavel Şuşară, Adrian Năstase a decis să retragă tabourile din colecţia sa personală, atibuite lui Victor Brauner, pe care le-a împrumutat Muzeului Naţional de Artă al României, pentru expoziți, "Victor Brauner. Între oniric şi ocult".





"Am aşteptat, cum era normal, ca direcţia muzeului - cea care mi-a solicitat lucrările şi care le-a selectat pentru a le expune - să se pronunţe. Au fost patru zile de linşaj mediatic”, a scris Năstase pe blog.



Fostul premier invocă drept argument și faptul că "pare greu să conteşti o menţiune olografă a Lenei Constante, soţia lui Harry Brauner, fratele lui Victor Brauner", în legătură cu semnalările despre tablourile din expoziţie.







"Tabloul cu cele trei nuduri pare cel mai atacat. În mod paradoxal, el are expertize şi din România şi din Franţa. Autorii sunt menţionaţi în comunicatul MNAR: Amelia Pavel, Mircea Deac, Rodica Matei. Există însă şi o menţiune olografă, în franceză a lui Saran Alexandrian, “ami et biographe de Brauner”, după cum spune el şi autor al mai multor lucrari despre Brauner", a mai scris Năstase.



În concluzie, fostul premier spune că a decis "că nu este cazul ca membrii familiei mele să treacă printr-o perioadă de linşaj mediatic (...) Am decis, ca formă de protest, să retrag din expoziţie toate lucrările".

Anunțul vine după ce și directorul general al Muzeului Naţional de Artă al României, Călin Stegerean, a anunțat că „lucrările din colecţia familiei Năstase (...) au fost selectate (...) în baza coroborării unor informaţii rezultate din articole şi semnalarea lor în diverse publicaţii, a unor autentificări realizate de personalităţi din domeniu”. MNAR „respinge cu fermitate insinuările privind complicitatea cu distorsiunile de pe piaţa de artă şi emiterea unor acuzaţii fără dovezi”.



Criticul de artă Pavel Șușara, cel care a atras atenția asupra suspiciunii de fals, a revenit cu noi critici după anunțurile făcute de fostul premier și de directorul Muzeului Național de Artă.