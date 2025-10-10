"Un echipaj de la Secția 26 a fost chemat după ce niște persoane au fost văzute încercând să intre într-un bloc aflat încă în construcție, în Sectorul 4. Blocul era aproape gata – avea centrale și alte dotări montate, dar nu are încă utilități și nu e dat în folosință. Două persoane au intrat pe șantier, iar o a treia a rămas în mașină “să țină de șase”, probabil stând pe telefon, au transmis polițiștii.

Când paznicul i-a văzut, unul a fugit pe câmp, iar ceilalți au plecat cu mașina. Polițiștii au găsit rapid autoturismul și au încercat să-l oprească, dar șoferul a accelerat și a acroșat autospeciala. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

La volan era un tânăr de 18 ani, fără permis, iar pasagerul avea 19. Amândoi au fost duși la secție și reținuți pentru 24 de ore.

Polițiștii îl caută acum pe fugar.