Această cifră impresionantă include peste 8.000 de vize de student și vine pe fondul unei politici agresive de verificare continuă a celor peste 55 de milioane de străini cu vize valabile în SUA.​

Aproape jumătate dintre revocări au fost motivate de infracțiuni precum conducerea sub influența alcoolului, agresiuni sau furturi, în timp ce restul includ cazuri de expirare a vizelor sau suspiciuni de sprijin pentru terorism.

Măsura a stârnit controverse legate de libertatea de exprimare, după ce Departamentul de Stat a vizat studenți internaționali implicați în proteste anti-război din Gaza, acuzați de antisemitism, sau persoane care ar fi „sărbătorit” asasinatul lui Charlie Kirk, conform CNN.​

Un oficial al Departamentului de Stat a subliniat că revocările se bazează pe orice indicii de neeligibilitate descoperite post-eliberare, inclusiv înregistrări penale sau amenințări la securitatea publică, analizând toate datele disponibile prin verificări continue.

Această abordare reflectă angajamentul administrației Trump pentru o imigrație controlată, cu impact direct asupra miilor de străini rezidenți temporar.

„Departamentul de Stat revocă vizele ori de câte ori există indicii de potenţială neeligibilitate, care includ aspecte precum depăşirea perioadei de şedere, activităţi criminale, ameninţări la adresa siguranţei publice, implicarea în orice formă de activitate teroristă sau sprijinirea unei organizaţii teroriste”, a declarat oficialul la momentul respectiv.

Analizăm toate informaţiile disponibile în cadrul verificării noastre, inclusiv înregistrările autorităţilor de aplicare a legii sau ale serviciilor de imigrare sau orice alte informaţii care ies la iveală după eliberarea vizei şi care indică o potenţială neeligibilitate”, a spus el.