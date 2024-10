CARE ESTE ADEVĂRUL DESPRE NORDIS?

Compania are în portofoliu mai multe dezvoltări imobiliare, finalizate cu succes și a deschis și operat cel mai mare hotel de 5 stele de leisure din România.

Nordis Mamaia, proiectul fanion, are în prezent 4 clădiri de 12 etaje dezvoltate într-o perioadă extrem de grea, pe timp de pandemie și război la graniță, lucruri care au avut un puternic impact asupra mediului de business, dar mai ales asupra segmentului imobiliar.

În prezent, NORDIS înseamnă:

93 milioane Euro – suma investiției realizate până în prezent în cadrul Nordis Mamaia (blocurile 1, 2, 3 și 4)

3 milioane Euro – investiția realizată în Sinaia

4,3 milioane Euro – suma investițiilor realizate în celelalte locații

1340 - totalul apartamentelor construite

4 - total ansamblurilor livrate sub numele Nordis: Herăstrău. Primăverii, Residence, Băneasa Lake,

4 – clădiri în curs de dezvoltare: etapa 2 Nordis Mamaia, Sinaia, Brașov, București

1 – hotel de 5 stele deschis, operat cu succes timp de 9 luni de zile

641 – apartamente cu proprietari de drept, care au semnat contracte finale de vânzare – cumpărare

95 milioane lei – sume de bani restituite

20 milioane lei – totalul despăgubirilor achitate până în prezent

375 milioane lei – active financiare

UNDE S-AU DUS BANII NORDIS?

Banii generați de investițiile clienților au servit la achizița terenurilor, construcțiile clădirilor și întreaga activitate, dar au fost alocați și pentru a restitui sumele celor care au decis să se retragă, cât și pentru plata daunelor, în urma abuzurilor continue.

Atacurile ce au avut la bază interese personale asupra business-ului și contextul socio-economic au influențat negativ dezvoltarea conform planului, compania fiind nevoită să se apere, să plătească daune în loc să construiască, ceea ce a încetinit activitatea de dezvoltare per total.

CE SE ÎNTÂMPLĂ ODATĂ CU INSOLVENȚA

Lupta unor entități pentru declararea insolvenței denotă rea voință și lipsa de conștientizare a faptului că acestă decizie poate prejudicia în special investitorii ai căror prorietăți sunt în curs de dezvoltare. Considerăm insolvența drept o perioadă de reorganizare și căutăm soluții pentru a redresa business-ul care nu este doar al Nordis Group, este al tuturor celor care au ales să investească într-un concept grandios.

Toate amenințările cu insolvența venite din partea unor oameni rău intenționați au determinat reprezentații companiei să se pregătească pentru acest moment și să înceapă, încă de acum câteva luni, să găsească soluții. Executarea silită nu este o soluție într-un business cu implicare colectivă, întrucât blochează întreg sistemul și îngreunează recuperarea investițiilor.

PUNCT DE VEDERE DESPRE ANCHETA RECORDER

Această investigație a fost realizată într-un moment politic cheie, înaintea alegerilor, prezintă informații trunchiate, ilustrate dintr-un singur unghi, având un obiectiv politic clar, atins de altfel prin toată această propagandă, respectiv forțarea Președintei Comisiei Juridice a Camerei Deputaților de a demisiona din funcție, implicit excluderea ei de pe listele parlamentare, ceea ce vizează scoaterea acesteia din Parlament.

Dacă acest material jurnalistic ar fi avut ca obiectiv informarea corectă a publicului larg, așa cum se practică în jurnalism, ar fi inclus și realizările Nordis: proiectele finalizate, deschiderea și operarea celui mai mare hotel de leisure de 5 stele din România, semnarea a peste 600 de contracte de vânzare cumpărare în cadrul ansamblului hotel & residence Nordis Mamaia, inclusiv capitalul de imagine adus României prin campaniile de promovare desfășurate la nivel internațional, sub egida Romania Now.

Impresia pe care o lasă materialul recorder este că Nordis nu a construit nimic, nu a livrat nimic și a păgubit toți clienții. Complet neadevărat! Toate acestea sunt acuze ce prejudiciază imaginea companiei și stârnesc un val de reacții, acuze, amenințări, atât la adresa reprezentanților companiei, cât și a familiilor și angajaților.

Dezmitem cele prezentate de recorder cu următoarele informații:

- A vinde o proprietate de mai multe ori este imposibil, întrucât presupune semnearea unui contract de vânzare – cumpărare mai mult de 1 dată.

- Jurnaliștii recorder nu au menționat că în România, nu constituie încălcare a legii semnarea unui ante- contract și a unui contract final pentru aparent aceeași unitate. Spunem acest lucru pentru că, odată cu schimbarea modelului de business, de la o clădire într-un ansamblu hotel & residence cu 2 concepte diferite integrate, întregul sistem de notare a unităților s-a modificat.

- Relațiile familiale nu înseamnă protecție juridică sau mediatică, ba din contră: Nordis a fost supus tuturor tipurilor de controale și verificări de către instituțiile statului. Media a atact compania în mod continuu, pe considerente politice.

- Discordanța în cifrele declarate despre numărul disponibilităților are la bază faptele menționate, respectiv retragerea unora dintre investitori și reintrarea în pachetul de disponibilități a unităților la care s-a renunțat și pentru care Nordis a restituit sumele investite.

- Întreaga activitate de marketing a companiei se adresează segmentului de lux, nu unui segment care ar fi investit “economiile vieții”, cum reiese din materialul recorder.

Preluarea unei informații incorecte de către o serie de entități media cu privire la cele prezentate drept adevărul absolut de către recorder, o entitate media a cărei surse de finanțare ridică semne de întrebări, îi face părtași la o mișcare mediatică ce ilustrează că neefectuarea unei documentări proprii imparțiale și lipsa de cunoștințe în domeniul juridic propagă atacuri nefondate și injurii care creează o dezinformare în masă, influențând întreg segmentul imobiliar.

Aceste fapte scad încrederea în presă la nivel macro, singurii care pot fi influențați fiind, paradoxal, marea masă, care nu deține cunoștințe din domeniul juridic și consideră informațiile false drept adevărul absolut.

MARKETING-UL NORDIS

Profilul țintă au fost în special investitorii interesați de un profit – respectiv un randament bun. Marketinul a fost unul adaptat business-ului, promovând toate ansamblurile dezvoltate, ceea ce ar fi putut crea impresia de agresivitate, lucru subiectiv. Deși acuzată că solicita cumpărătorilor plata integrală a banilor avans, strategia de marketing și vânzare din ultimele 20 de luni a vizat vânzarea cu plată eșalonată, cu un avans necesar de doar 30%, ceea ce conferă încredere și asigură un cash-flow, atât de necesar pentru dezvoltarea business-ului.

Compania a fost supusă multor atacuri din motive politice ce au cauzat daune de imagine, în devafoarea business-ului, și mai ales a investitorilor.

ADEVĂRUL DESPRE ABUZURILE ASUPRA NORDIS

Intenția unui număr considerabil de clienți, așa zis investitori, în realitate doar oportuniști, a fost de a-și creiona poziții de victimă, aparent justițiari, care sunt sau pot deveni reper în ceea ce privește deciziile de business și investițiile în general.

Primul mare investitor A., care a contribuit cu o sumă importantă de bani și despre care se știe că a vrut să renunțe din cauza întârzierulor în livrare, a dorit să intre în business și pentru că a fost refuzat, fiind un business cu acționariat restrâns, a decis să ceară restituirea investiției. Pe lângă suma restituită, au fost achitate și despăgubiri. Toate acestea s-au întâmplat într-o perioadă grea, în care se simțeau efectele pandemiei. Acest caz a fost făcut cunoscut de către entitatea în cauză pentru a câștiga capital de imagine, ceea ce a creat un precedent și a dat idei și altora că pot aplica această rețetă, profitând de contextul pandemic ce începea să îngreuneze lucrurile.

În tot acest timp, business-ul a căpătat o viziune de expansiune, datorită oportunității de extindere pe terenul din proximitate, iar planul de a dezvolta un singur corp de clădire s-a transformat, cu obiectivul de a crea un concept integrat, care să ofere un mix complet de facilități. Dintr-o clădire cu apartamente de vacanță, aceasta a devenit parte dintr-un concept hotel & residence, ce include apartamente pentru investiție și apartamente pentru uz personal.

Unul alt caz îl vizează pe domnul A.L., care a mobilizat o parte a clienților Nordis și i-a influențat într-o direcție negativă, deși el nu era îndreptățit să reproșeze ceva companiei, proprietatea rezervată de dânsul neajungând la termenul de finalizare menționat în contract. Acesta a căutat să își creeze un capital de imagine și a solicitat investitorilor să facă întâlniri având la bază subiectul Nordis, în realitate dorind să își caute parteneri pentru a dezvolta ceva ce avea să devină un proiect similar. Aflând de aceste tactici, Nordis a refuzat să păstreze investitorul în comunitate și a restituit banii domnului, deși încălcase clauza de confidențialitate și adusese prejudicii companiei, reprezentanții Nordis au decis să nu poarte războaie inutile și să închidă cazul.

Un alt pilon care a dăunat întregului business este domnul V.P.C., despre care se știe că era avid de apariții media de can can. După mai multe amenințări adresate unuia dintre acționarii companiei, care nu s-a arătat dispus să accepte propunerile acestuia, domnul V. a plătit pentru a realiza o companie de denigrare la adresa Nordis, fără a-și asuma numele sau experiența, întrucât cele prezentate constituiau o serie de neadevăruri ce au la bază hrănirea vanității sale și obsesia de a demonstra că poate face rău. Domnul V. nu a luat în calcul că Nordis este are la bază un parteneriat cu mulți proprietari, care prin natura modelului de business, devin nu doar investitori, cât parte din business.

Motivul disputei dintre cele două entități: neînțelegerea clientului a faptului că prima clădire dezvoltată la Mamaia are un nou obiectiv, de a deveni hotel, ceea ce înseamnă că din proprietate de vacanță, aceasta avea să devină un produs financiar garantat cu o proprietate imobiliară, ce genera venit pasiv garantat contractual, în cuantumul a 7 % randament anual. Contractul de locațiune solicitat de către dezvoltator a fost refuzat de către semnatarul ante-contractului, care a refuzat de altfel mutarea într-o unitate cu specific locativ, chiar dacă era mai mare decât cea dorită înițial. Toată campania a avut un impact puternic negativ, contribuind la situația actuală, în care primii afectați sunt investitorii ce dețin ante-contracte în clădirile în curs de construire.

Doamna I.M., prezentă la o televiziune zilele trecute, a primit, în urma nemulțumirilor exprimate, o proprietate mai mare decât cea pentru care și-a exprimat interesul, cât și daune. În ciuda acestui fapt, doamna a ales să iasă public să își câștige capital de imagine, poziționându-se în poziția de pagubit.

Acestea sunt doar câteva dintre cazurile pentru care buna desfășurare a activităților a fost îngreunată. Sutele de ore alocate pentru soluționări și sumele mari de bani alocate proceselor, sumele mari pentru plata daunelor au influențat activitatea companiei.

CE URMEAZĂ

În prezent se așteaptă decizia asupra acceptării concordatului preventiv și decizia finală asupra propunțării insolvenței, care a fost contestată. În funcție de aceste considerente, activitatea companiei va aplica planul necesar pentru a continua activitatea.

Reprezenții companiei solicită media să evalueze printr-un filtru obiectiv situația, întrucât preluarea informațiilor eronat prezentate de către recorder nu fac decât să dăuneze unui întreg sector imobiliar și acestui business, care a avut și are doar intenții bune, de dezvoltare, de câștig pentru toate părțile implicate și de promovare a turismului din România, așa cum nu a făcut-o nimeni până în prezent.