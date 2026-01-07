Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj investighează cazul, considerat deja unul dintre cele mai grave scandaluri din istoria recentă a Poliției Penitenciare. Potrivit informațiilor apărute în presă, băieții încarcerați la centrul de reeducare ar fi fost obligați de cei doi gardieni să întrețină relații sexuale între ei, în timp ce agenții îi priveau.

Sistemul penitenciar din România, zguduit din temelii. Cum erau chinuiți copiii închiți la Buziași

Dacă refuzau, minorii ar fi fost dezbrăcați cu forța și bătuți la pielea goală. Cazul ar fi fost ascuns timp de aproape două săptămâni și a ieșit la iveală abia după un control al Corpului de Control. Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor a reacționat dur, numind situația „simbolul eșecului ANP” și „preludiul celui mai întunecat scandal care anunță prăbușirea morală a Poliției Penitenciare”.

„Ce s-a întâmplat acolo depășește orice limită umană, morală și profesională. Este un episod pe care niciun polițist de penitenciare nu l-ar fi considerat posibil, iar faptul că a fost ascuns intenționat timp de 12 zile arată cât de adâncă este degradarea conducerii C.E. Buziaș. Nu pot detalia public ceea ce s-a întâmplat, pentru că impactul ar fi suficient pentru a zgudui întregul sistem penitenciar. Cei care au contacte la C.E. Buziaș știu exact despre ce este vorba și pot confirma gravitatea situației. La nivelul unității, incidentul este deja cunoscut și discutat, fără echivoc”, se arată într-un comunicat postat pe pagina FSANP.

Procurorii au ridicat imaginile de pe camerele de supraveghere și au audiat zeci de persoane. Deși acuzațiile sunt extrem de grave, anchetatorii nu ar fi avut suficiente probe pentru a dispune reținerea celor doi. În schimb, aceștia ar fi fost transferați la o altă unitate de detenție. Șefa Sectorului Operativ ar fi fost mutată la Penitenciarul Arad, iar directoarea Centrului Educativ Buziaș, Georgeta Dumitrașcă, a demisionat la solicitarea ministrului Justiției, urmând să revină la Penitenciarul Iași.

FSANP cere de urgență intervenția ministrului Justiției

FSANP acuză existența unui „sistem de complicități” în interiorul Poliției Penitenciare și avertizează că mușamalizarea a devenit o practică. „C.E. Buziaș este proba clară că în Poliția Penitenciară funcționează un sistem de complicități… mușamalizarea a devenit o normalitate”, se arată în mesajul sindicaliștilor.

În scrisori deschise adresate ministrului Radu Marinescu și directorului general al ANP, Bogdan Burcu, FSANP afirmă că acesta este „cel mai funest eveniment negativ petrecut într-un penitenciar” și cere măsuri urgente: „E suficient, domnule ministru, domnule director general! Ori îi zguduiți acum, ori ne lăsați să ne prăbușim?”.