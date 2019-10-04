"Acesta NU este un câine!". Femeia a înlemnit de spaimă când a aflat ce crescuse, de fapt, în casă

Publicat 4 oct. 2019, 17:28 Actualizat 4 oct. 2019, 18:53

Păţania unei femei din China a făcut înconjurul lumii după ce s-a aflat că animalul pe care-l creştea în casă nu era câine, cum crezuse iniţial, ci cu totul altă creatură. GALERIE FOTO

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