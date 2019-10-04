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"Acesta NU este un câine!". Femeia a înlemnit de spaimă când a aflat ce crescuse, de fapt, în casă

"Acesta NU este un câine!". Femeia a înlemnit de spaimă când a aflat ce crescuse, de fapt, în casă

"Acesta NU este un câine!". Femeia a înlemnit de spaimă când a aflat ce crescuse, de fapt, în casă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 oct. 2019, 17:28
Actualizat4 oct. 2019, 18:53

Păţania unei femei din China a făcut &icirc;nconjurul lumii după ce s-a aflat că animalul pe care-l creştea &icirc;n casă nu era c&acirc;ine, cum crezuse iniţial, ci cu totul altă creatură. GALERIE FOTO

Doamna Wang a dat nu mai puţin de 400 de dolari pe un "câine" din rasa Spitz Japonez. A avut nevoie de câteva luni până s-a prins că dihania nu era un căţeluş. Deşi coada a început să capete un aspect stufos, poate mult prea stufos pentru un câine, încă de la vârsta de 3 luni, femeia tot n-a bănuit nimic.

Doamna Wang a cumpărat animalul în luna iulie a anului trecut şi a avut mare grijă de el. A fost hrănit zilnic cu piept de pui şi mâncare pentru câini. La trei luni, însă, animalul a început să refuze mâncarea. Iar ea nu găsea nicio explicaţie.

"La un moment dat, am văzut schimbări majore: blana era mai deasă, botul începea să se alungească, iar coada căpăta dimensiuni impresionante. De altfel, devenea tot mai flocoasă. Mai mult, când scoteam animalul la plimbare, ceilalţi câini se speriau de el şi fie se ascundeau, fie fugeau mâncând pământul din calea noastră", a povestit femeia, uşor amuzată, pentru presa locală.

Salvarea a venit de la un medic veterinar care a elucidat misterul: câinele era, de fapt, un vulpoi de toată frumuseţea! A doua zi, doamna Wang şi-a luat rămas bun de la animalul de companie şi l-a lăsat la o grădină zoologică din apropiere, unde se bucură de toate aspectele vieţii de vulpoi sălbatic.

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