Un autoturism și un TIR s-au ciocnit violent, iar șoferul mașinii și-a pierdut viața pe loc, arată ebihoreanul.ro.

Intervenție de urgență cu elicopter SMURD și echipaje de descarcerare

Potrivit lt. col. Camelia Roșca, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana”, apelul la numărul unic 112 a fost primit în jurul orei 11:50.

La locul tragediei au fost trimise două autospeciale de intervenție ale Detașamentului de Pompieri Marghita, dintre care una de descarcerare grea, precum și elicopterul SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

„Pompierii au acționat pentru descarcerarea șoferului rămas prins între fiarele contorsionate ale autoturismului, însă, din păcate, viața bărbatului nu a mai putut fi salvată. Medicul echipajului SMURD a declarat decesul la fața locului”, a precizat reprezentanta ISU Bihor.

Trafic restricționat și anchetă în desfășurare

În urma accidentului, circulația pe DN 19B a fost restricționată temporar, traficul desfășurându-se alternativ, pe o singură bandă, sub supravegherea polițiștilor rutieri.

Echipele de la Inspectoratul de Poliție Județean Bihor efectuează cercetări pentru a stabili cauza exactă a coliziunii și împrejurările în care s-a produs tragedia.