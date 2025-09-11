Potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, traficul a fost complet blocat în urma coliziunii.
Impactul s-a produs între un autoturism și un utilaj agricol. În urma accidentului, o persoană și-a pierdut viața, iar alte două au fost rănite și transportate de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Circulația rămâne restricționată până la finalizarea cercetărilor la fața locului.
TIR scăpat de sub control la Cluj: a lovit două mașini parcate și un stâlp, apoi s-a izbit de o clădire