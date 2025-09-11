Accident grav pe pe DN 3, în zona Bugeac. Un mort și doi răniți după ce un autoturism s-a ciocnit cu un tractor

O persoană a murit și alte două au fost rănite în urma unui accident rutier în care au fost implicate un tractor și un autoturism, joi seară, pe DN 3 Băneasa - Ostrov, în apropierea localității constănțene Bugeac, traficul rutier fiind oprit în zonă.

Potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, traficul a fost complet blocat în urma coliziunii.

Impactul s-a produs între un autoturism și un utilaj agricol. În urma accidentului, o persoană și-a pierdut viața, iar alte două au fost rănite și transportate de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Circulația rămâne restricționată până la finalizarea cercetărilor la fața locului.

