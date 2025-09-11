Poliţiştii şi pompierii au intervenit pe strada Oaşului din municipiul Cluj-Napoca la un accident rutier produs joi dimineață, în jurul orei 5:30.

”Ajunşi la faţa locului, pompierii au găsit un autotren avariat, care era ieşit în afara părţii carosabile. De asemenea, au mai fost avariate două autoturisme parcate, precum şi un stâlp de electricitate. Din fericire, nu au existat victime încarcerate, însă un bărbat de aproximativ 50 de ani, conştient şi cooperant, a primit îngrijiri medicale din partea echipajului SMURD de terapie intensivă mobilă”, a transmis, joi dimineaţă, ISU Cluj.

Ulterior, bărbatul a fost transportat la spital.

”Din primele verificări a rezultat că un bărbat de 51 de ani, din Cluj-Napoca, care conducea un ansamblu de vehicule înspre Bulevardul Muncii, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, în condiţii ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor. Vehiculul ar fi pătruns pe sensul opus de mers, unde a acroşat două autovehicule parcate, oprindu-se ulterior într-un imobil”, a transmis IPJ Cluj.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.