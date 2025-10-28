Inspectoratul Județean de Poliție Prahova a transmis că în eveniment au fost implicate trei autoturisme, doi bărbați în vârstă de 34 și 67 de ani și doi copii în vârstă de 2 și 6 ani fiind răniți.

”Din primele verificări, a reieșit că un bărbat de 67 de ani, aflat la volanul unei autoutilitare, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 34 de ani, care circula pe direcția Brașov-Ploiești. În urma impactului, autoturismul a fost proiectat într-un alt vehicul condus de un bărbat de 36 de ani, care se deplasa pe același sens de mers”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Potrivit reprezentanților instituției, toate persoanele rănite au fost transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Conform procedurilor, cei trei șoferi au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În acest caz, cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Rutier Prahova, pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă.