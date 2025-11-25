La fața locului au intervenit de urgență o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijinite de trei echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță Ialomița.

Una dintre victime a rămas încarcerată între fiarele contorsionate ale mașinii și a fost salvată de pompieri, fiind predată echipajelor medicale. Cei doi copii și mama lor au fost transportați la spital chiar înainte de sosirea forțelor de intervenție..

Celelalte patru victime au primit îngrijiri la fața locului, iar trei dintre ele au fost ulterior duse la Spitalul Județean de Urgență Slobozia pentru investigații suplimentare.