Accident grav pe centura Sloboziei: 3 mașini și 7 persoane implicate. Doi copii și mama lor, transportați la spital - FOTO

Accident grav pe centura Sloboziei: 3 mașini și 7 persoane implicate. Doi copii și mama lor, transportați la spital - FOTO
Accident grav pe centura Sloboziei: 3 mașini și 7 persoane implicate. Doi copii și mama lor, transportați la spital - FOTO

Accident grav pe centura Sloboziei: trei autoturisme s-au ciocnit violent, iar șapte persoane au fost implicate în coliziune, printre victime aflându-se și doi minori. 

La fața locului au intervenit de urgență o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijinite de trei echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță Ialomița.

Una dintre victime a rămas încarcerată între fiarele contorsionate ale mașinii și a fost salvată de pompieri, fiind predată echipajelor medicale. Cei doi copii și mama lor au fost transportați la spital chiar înainte de sosirea forțelor de intervenție..

Celelalte patru victime au primit îngrijiri la fața locului, iar trei dintre ele au fost ulterior duse la Spitalul Județean de Urgență Slobozia pentru investigații suplimentare.