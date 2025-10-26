Accident grav la Moto3 Sepang: doi piloți au ajuns de urgență la spital

Un incident violent a marcat turul de încălzire al cursei Moto3 de la Sepang, când motocicleta KTM a campionului mondial José Antonio Rueda a lovit din spate motocicleta elvețianului Noah Dettwiller, care încetinise brusc pe pistă.

Impactul a fost extrem de puternic, iar imaginile piloților căzuți au stârnit îngrijorare imediată.

Ce au transmis autoritățile?

Conform comunicatului oficial MotoGP, ambii piloți au rămas conștienți, iar ulterior au fost transportați cu elicopterul la spital pentru evaluări și îngrijiri medicale. Incidentul a provocat o întrerupere semnificativă a cursei, înainte ca competiția să fie reluată în condiții de siguranță.

După reluarea întrecerii, victoria a revenit japonezului Taiyo Furusato, aflat la bordul unei Honda, care a dominat cursa și a obținut primul loc pe podium.