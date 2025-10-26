Impactul a fost extrem de puternic, iar imaginile piloților căzuți au stârnit îngrijorare imediată.

Ce au transmis autoritățile?

Conform comunicatului oficial MotoGP, ambii piloți au rămas conștienți, iar ulterior au fost transportați cu elicopterul la spital pentru evaluări și îngrijiri medicale. Incidentul a provocat o întrerupere semnificativă a cursei, înainte ca competiția să fie reluată în condiții de siguranță.

După reluarea întrecerii, victoria a revenit japonezului Taiyo Furusato, aflat la bordul unei Honda, care a dominat cursa și a obținut primul loc pe podium.