Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț a transmis că în accident au fost implicate două autoturisme care, în urma coliziunii, au intrat într-un gard și într-o fântână.

”La sosirea forțelor de intervenție, toate persoanele erau ieșite din cele două autoturisme. Cinci persoane - un bărbat și trei femei cu vârste cuprinse între 18 și 19 ani și un copil de aproximativ doi ani - au necesitat îngrijiri medicale”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Neamț, căpitanul Irina Popa.

Victimele au fost asistate medical la fața locului, după care au fost transportate la Centrul de Primiri Urgențe Târgu Neamț.

În acest caz, oamenii legii au deschis un dosar penal privind comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă și continuă cercetările.