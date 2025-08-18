Grav accident rutier în Grecia

Incidentul a avut loc în apropiere de stația de taxare Iasmos, între orașele Komotini și Xanthi, după ce un camion a lovit în plin două autoturisme. Impactul a fost atât de puternic încât cele două mașini au luat foc, iar flăcările s-au extins rapid și către vegetația din jur.

Incendiu masiv pe o autostradă din Grecia / Sursa foto - Presa străină

Din primele date, trei dintre pasagerii aflați într-unul dintre autoturisme nu au mai putut fi salvați, fiind prinși în interiorul vehiculului incendiat. Șoferul camionului și un alt pasager au suferit răni grave și au fost transportați de urgență la spitalul din Xanthi. Alte persoane implicate în accident au ajuns și ele la unitatea medicală, însă cu leziuni ușoare, fără risc vital.

La fața locului au intervenit 22 de pompieri cu 9 autospeciale, care au reușit să stingă incendiul și să elibereze zona. Circulația pe autostrada Egnatia a fost restricționată temporar, iar poliția a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.