Incidentul s-a petrecut în localitatea Copaciu, din judeţul Giurgiu, iar din fericire nu au fost raportate victime.

„Un autotren încărcat cu fier a ieşit în afara părţii carosabile şi a lovit gardul unei gospodării, un stâlp de electricitate şi copacii de pe marginea drumului. Din fericire, nu au fost înregistrate victime”, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Giurgiu.

La faţa locului au intervenit echipaje de pompieri care au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor.

Polițiștii au sechis o anchetă în acest caz și urmează să stabilească cauzzele și împrejurările în care s-a produs evenimentul.