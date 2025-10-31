Accident cu mașina poliției, în Ploiești - FOTO

Accident cu mașina poliției, în Ploiești

O autospecială a Poliţiei a fost implicată într-un eveniment rutier produs, vineri, în centrul municipiului Ploieşti, în apropiere de sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova. În urma accidentului, au rezultat doar pagube materiale, poliţistul şi celălalt şofer implicat completând formular de constatare amiabilă. 

Accidentul a avut loc vineri, la intersecţia străzii Vasile Lupu cu strada Cuza Vodă, unde o şoferiţă care vira la stânga nu a acordat prioritate unei autospeciale a Poliţiei. 

„Cu ocazia verificărilor efectuate s-a stabilit că o tânără de 19 ani a condus un autoturism pe strada Vasile Lupu din municipiu, iar la intersecţia cu strada Cuza Vodă a efectuat viraj la stânga cu intenţia de a-şi continua deplasarea pe strada respectivă şi a intrat în coliziune cu o autospecială de poliţie, condusă de un bărbat de 27 de ani, angajat al IPJ Prahova”, informează oficialii Poliţiei.

Niciunul dintre şoferii implicaţi nu se afla sub influenţa alcoolului. Pentru repararea avariilor produse celor două autovehicule, şoferii au completat formularul de constatare amiabilă.

 