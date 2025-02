„Trebuie să vă spun, dragi ascultători, că această emisiune a intrat și ea în seria emisiunilor amendate de CNA și aș dori să răspund aici, pentru că am dreptul la replică, a fost o ședința publică a CNA pe care o puteți urmări online. Nu o să fiu ironică sau sarcastică, chiar dacă am fost tratată cu lipsă de respect și unii membri CNA au vorbit despre mine în mod peiorativ, din ignoranță, poate, neștiind cine sunt, ce studii și ce pregătire am. Dar, având în vedere că este vorba despre meseria mea și cunoștințele mele, o să răspund la ce au spus domnii și doamnele membri ai CNA și o să explic exact ce am spus acum două luni.

Am fost amendată pentru o emisiune din decembrie, în care personalitatea internațională a săptămânii a fost generalul Igor Kirillov (Personalitatea internațională a săptămânii – Igor Kirillov, generalul rus asasinat în centrul Moscovei în scopul provocării lui Putin), care a fost asasinat în centrul Moscovei în acea săptămână. Am fost amendată pentru că am spus că acesta a identificat laboratoare de arme biologice în Ucraina. CNA a motivat sancțiunea prin faptul că nu sunt de acord cu afirmația că aceste laboratoare există (existența laboratoarelor biologice figura acum câțiva ani pe site-ul Ambasadei SUA de la Kiev) și cu faptul că am spus că generalul Kirillov ar fi identificat cine le finanțează. Membrii CNA au ascultat din nou fragmentul din acea emisiune și au avut și transcrierea integrală a acelui fragment. Eu nu am făcut decât să citez ceea ce a declarat acest general și de asemenea, am spus că primul atac grupat al trupelor rusești a fost pentru a neutraliza aceste laboratoare, lucru care, din nou, a fost declarat de reprezentanții armatei ruse. Deci doar am citat informații direct de la sursă și nu am spus niciodată că, cu siguranță, aceste laboratoare de arme biologice există, mi-am scos din nou notițele și cercetările făcute înainte de acea emisiune și vreau să explic de ce am considerat necesar să citez această informație.

Pe lângă faptul că toți oficialii ruși au confirmat aceste informații, inclusiv Ministrul de Externe Lavrov, fiul lui Donald Trump, Donald Trump Jr., a confirmat și el acest lucru public. Tulsi Gabbard, șefa serviciilor de informații americane, o poziție foarte înaltă în administrația SUA, a declarat și ea că aceste laboratoare de arme biologice există. Dacă vrem să analizăm și o sursă cât de cât neutră – pentru că nu există nicio țară complet neutră în acest conflict, fiecare având interese economice –, China a fost acceptată ca partener în procesul de pace atât de Putin, cât și de Zelenski. Ministerul de Externe chinez a declarat și el că rușii au descoperit aceste laboratoare în Ucraina, iar informația a fost discutată pe larg în canalele media oficiale din China, ca un fapt sigur.

Membrii CNA au spus că această discuție despre laboratoarele biologice din Ucraina există încă de la începutul războiului, ceea ce este adevărat, dar că a fost infirmată de canale precum BBC, pe care ei îl consideră o agenție de presă foarte credibilă. Însă BBC nu este o sursă mai credibilă decât Ambasada Statelor Unite în Ucraina. Eu trăiesc aici și, din păcate, pot da cel puțin 20 de exemple de articole BBC din perioada războiului din Ucraina care s-au dovedit a fi fake news. Aș fi putut menționa că presa mainstream neagă existența acestor laboratoare, este adevărat, dar această emisiune este una de analiză. Eu am expus propria mea analiză, nu o revizuire a tuturor opiniilor existente.

Pe ce m-am bazat eu în analiza mea? Victoria Nuland, la doar două săptămâni de la începutul războiului – să ne amintim că ea a fost persoana pusă de administrația Biden să aibă grijă de Ucraina – a declarat în fața Senatului SUA că Ucraina are laboratoare biologice și că americanii sunt foarte îngrijorați de faptul că rușii încearcă să pună mâna pe ele. A spus chiar că le este frică de posibilitatea ca toate materialele de acolo să ajungă în mâinile rușilor. Așadar, practic, ea a confirmat că în acele laboratoare există informații și substanțe secrete care, în mâinile unui adversar, ar putea fi foarte periculoase. Dacă acolo ar fi fost studiate doar tratamente pentru cancer sau gripă, nu ar fi existat niciun pericol. În urma reacțiilor scandalizate care au urmat declarației Victoriei Nuland, Departamentul de Stat al SUA a venit cu o precizare, spunând că laboratoarele sunt de „apărare biologică”. Dar apărarea biologică este, în esență, tot un fel de armă. Dacă poți folosi ceva pentru apărare, îl poți folosi și pentru atac – exact ca armele nucleare. Orice țară cu arme nucleare declară că le deține doar pentru apărare, dar ar putea să le folosească și ofensiv.”, a declarat Daria Gușă.

