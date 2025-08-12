O comunitate întreagă a rămas îngrozită de actul grotesc comis de românul Florin Oneață, poreclit Bufică. Pe 5 august, bărbatul recidivist și cunoscut pentru comportamentul său agresiv a luat toporul și a început să își lovească mătușa și unchiul. Acesta l-a atacat și pe verișorul său în vârstă de 45 de ani, care în acest moment se zbate între viață și moarte. Bărbatul se află în comă și la această oră, iar medicii sunt rezervați în a da un pronostic legat de cum va evolua starea sa.

Înmormântarea celor două victime ale lui Florin Oneață a avut loc pe 9 august, însă de pregătiri nu s-a ocupat nimeni din familia celor omorâți.

Mătușa și unchiul criminalului nu aveau o situație financiară bună și nici rude în viață. Comunitatea din Peretu s-a implicat pentru ca victimele să aibă parte de o înmormântare creștinească.

Primăria și biserica s-au ocupat de toate cele necesare. După ce și-a recunoscut faptele, criminalul a fost arestat. Imediat ce și-a omorât rudele, acesta le-a înșirat cadavrele în fața porții.

Potrivit oamenilor din sat, bărbatul și-ar fi dorit să ajungă din nou la pușcărie pentru că în libertate o ducea foarte greu, spunea el. Bărbatul a mai fost la închisoare timp de 17 ani tot pentru crimă.

Acum, acesta se află în arest pentru 30 de zile și urmează să fie judecat.