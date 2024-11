"Nici acum nu-mi vine să cred, mai ales să moară în felul acesta. Nu-mi vine să cred că acolo nu era un chelner, cineva din personal, care să știe să facă o manevră Heimlich eficientă. Sunt în stare de șoc, este un om pe care l-am cunoscut foarte bine, putem spune că am fondat Realitatea TV, pur și simplu nu-mi vine să cred", a afirmat Robert Turcescu, fost realizator emisiunii "100%" la Realitatea TV.

Și poetul Mircea Dinescu, unul dintre primii realizatori au noului post TV Realitatea, s-a declarat șocat de veste.



"A fost un șoc, am fost cu Prigoană ca un frate. A venit la mine la ușă să-mi spună că el vrea să facă o televiziune. Eu am râs și l-am întrebat și mi-a zis că are o firmă de gunoi. AM râs și l-am refuzat. A venit de 3 ori și ultima dată mi-a promis că îmi dă 5% din firma de gunoi, 5% din afacerea cu gunoaie și 20% din Etno, care nici nu exista atunci. (..) Avea simțul ironiei si autoironiei foarte dezvoltat. Proștii se laudă singuri. (...) Am făcut revelioane împreună, am făcut emisiuni, până l-a speriat Adrian Năstase. Am dat înapoi ca idiotul toate acțiunile alea, nu m-am supărat pe el, nici el pe mine", a declarat Mircea Dinescu, și el realizator de emisiuni la Realitatea TV, la începutul anilor 2000.