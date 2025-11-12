Artistul a murit în dimineața zilei de 5 noiembrie, la ora 4:30.

Din 5 noiembrie, compozitorul era internat la Institutul Matei Balș, în secția de Terapie Intensivă.

Acesta era internat în secția de Anestezie și Terapie Intensivă, unde era intubat și monitorizat în permanență de către o echipă medicală multidisciplinară astfel încât, în cazul în care este nevoie, să îi schimbe tratamentul sau să ia o decizie în privința tratamentului pe care acesta îl primește acum.

Horia Moculescu a murit la 88 de ani. În ultima perioadă, acesta a avut mai multe probleme de sănătate.

În ultima perioadă, starea de sănătate a compozitorului a devenit tot mai fragilă. În vara acestui an, Horia Moculescu a apărut într-un scaun cu roți, vizibil slăbit, iar el a recunoscut că urmează un tratament de ani de zile și că nu se simte bine.

Deși a clarificat că nu este vorba despre un scaun cu rotile medical, ci despre unul de birou, artistul a confirmat că nu trece printr-o perioadă bună din punct de vedere medical.

Nidia Moculescu, fiica fostului mare compozitor, a transmis un mesaj, la aflarea veștii morții tatălui acesteia.

„Mă sufocă și mă strânge lumea, Tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc. Erai aerul meu. Erai drumul meu. Trimite-mi tăticule o singură bătaie de inimă care să nu mai muște din mine când și pianul tău plânge și fiecare notă te întreabă: unde ești? când vii?… Erai zâmbetul meu… Tu erai viața, lumina mea. Și acum, fără tine, sunt o fiică ruptă din trupul lumii. Sunt o strigare fără de rost care nu mai are ecou.

Îți amintești cum îmi spuneai că sunt puternică? Că am în mine seva ta? Că voi înflori chiar și în iarnă? Ai greșit, Tată. Eu nu sunt puternică. Eu sunt frântă. Sunt o frunză smulsă de vântul durerii. Sunt o fiică care nu mai știe să fie. Și te caut în fiecare colț de tăcere, în fiecare adiere, în fiecare vis. Dar nu te mai găsesc. Și mă întreb: cum să trăiesc fără tine? Cum să învăț Tată asta…. M-ai învățat atâtea, tată, dar un singurul lucru nu ai reușit… cum să mă faci să trăiesc fără tine… Cum să mai văd lumea, când ochii mei – de fapt ochii tăi – , sunt orbi în fața lumii? Cum să mai vorbesc când gura mea, tot moștenirea ta, nu mai poate decât să urle? Mi-ai fost Totul. Ai fost rădăcina, coroana, cerul și pământul meu. Și acum… acum sunt doar copila ta căzută, cu genunchii zdreliți de durere, cu sufletul în zdrențe, cu inima în gol. Tăticule, dacă mă auzi, trimite-mi un semn. Da-mi un semn din tăria ta, că eu nu mai pot. Nu mai pot! Trimite-mi tăticule, te implor, un acord care să nu sune a despărțire, o armonie care să mă țină dreaptă când lacrima apasă pe pedale, când vinulul lumii s-a zgâriat, iar muzica ta se tânguie pe repetiție, ca o rugăciune fără răspuns…Tu ai fost stejarul meu. Rădăcina mea. Trunchiul care m-a ținut dreaptă când viața mă lovea cu furtuni. Umbra ta era adăpostul meu. Frunza ta era speranța mea. Iar acum… acum ai căzut. Și eu cad cu tine… Într-un hău… și fără lumină. Fiica ta. Cea care cade. Cea care te strigă. Cea care nu știe cum să trăiască fără stejarul ei..”, a scris Nidia, în lacrimi, pe un grup de prieteni.

Cine a fost Horia Moculescu

Horia Moculescu a fost pianist, interpret vocal, compozitor și creator de programe TV din România, născut pe 18 martie 1937 la Râmnicu Vâlcea.

A fost unul dintre cei mai mari compozitori români, având o carieră impresionantă în muzica ușoară, cu peste 500 de melodii compuse și aproximativ 200 de premii câștigate.

A fost pianist și orchestrator, a colaborat cu mulți artiști români și a compus inclusiv muzică de film. De asemenea, a fost realizator de emisiuni TV, printre care „Atenție, se cântă!” pe TVR 2. Pe plan personal, a fost căsătorit de patru ori și are doi copii. În ultimii ani, s-a confruntat cu probleme de sănătate severe.