A murit fondatorul celebrului grup britanic Fleetwood Mac

Acest virtuoz al chitarei blues şi rock - al cărui talent şi stil foarte fluid l-au impresionat pe B.B. King - a fondat Fleetwood Mac împreună cu bateristul Mick Fleetwood la Londra în 1967.

Autorul unor titluri precum "Albatross" şi "Oh Well", care au modelat stilul grupului şi l-au făcut celebru în lume, el a compus şi "Black Magic Woman", imortalizat apoi de Carlos Santana în 1970.



Dar în acelaşi an, probleme mentale şi de dependenţă l-au obligat să renunţe la trupă şi să renunţe la muzică o perioadă.



Peter Green a fost unul dintre cei opt membri ai trupei care a fost inclus în Rock Roll Hall of Fame în 1998.