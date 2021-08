Potrivit presei din Jamaica, artistul a murit într-un spital din nordul insulei, fără ca o cauză a decesului să fie comunicată oficial. Premierul Andrew Holness a transmis familie profunde condoleanțe.

Ca muzician, Perry a perfecționat ritmul roots reggae, făcut apoi celebru de Bob Marley, iar ca producător a inovat sunetul dub, o influență majoră în post-punk, hip-hop, muzică dance și alte genuri experimentale.

Keith Richards, chitaristul Rolling Stones, l-a descris odată drept “Salvador Dalí al muzicii pop. Un mister. Lumea este instrumentul lui. Trebuie doar să asculți”

La mijlocul anilor "70, alături de trupa sa The Upsetters și Max Romeo a lansat unul dintre cele mai mari hituri din perioada clasică a muzicii reggae, "Chase the Devil", readus în atenție la începutul anilor "90 de The Prodigy, în piesa "Outta Space".

De-a lungul anilor, Lee "Scratch" Perry a lucrat cu artiști precum Paul McCartney, Bob Marley and the Wailers, The Clash, George Clinton, Moby, the Orb, Beastie Boys: În 2003 a câștigat un premiu Grammy, iar un documentar despre viața sa, narat de Benicio Del Toro, a fost lansat în 2008.