El a anunțat dispariția mașinii pe 21 decembrie 2021, susținând că o lăsase cu trei zile înainte într-o parcare din satul Miclăușeni, după ce constatase o defecțiune la cutia de viteze. Pentru că nu a reușit să o repare, ar fi plecat să doarmă la un hotel, iar la întoarcere ar fi descoperit că autoturismul dispăruse.

A înscenat furtul unui BMW pentru miile de euro din asigigurare, dar s-a dat singur de gol

La doar o zi după sesizarea „furtului”, bărbatul a depus cererea de despăgubire la compania de asigurări din Republica Moldova, unde încheiase în vară o poliță CASCO de 30.500 de euro. Această grabă le-a atras atenția anchetatorilor.

Momentul-cheie al investigației a venit pe 30 decembrie, când bărbatul a predat poliției cele două seturi de chei. El a susținut că pe cele de rezervă nu le folosise aproape deloc și că le adusese din Republica Moldova special pentru anchetă. Doar că datele din chei l-au contrazis.

Cum l-au dat de gol chiar cheile mașinii

Prima cheie fusese actualizată pe 18 decembrie, în ziua presupusului furt, când mașina avea 189.750 km și 20 de litri de combustibil. Cheia de rezervă însă își făcuse ultimul update pe 19 decembrie, indicând că autoturismul mai parcursese 234 km și mai avea doar 9 litri în rezervor. Cum cheile se actualizează doar în contact cu mașina, era clar că vehiculul nu fusese furat, ci mutat ulterior chiar de proprietar sau cu acordul lui.

Bărbatul a fost trimis în judecată pentru inducerea în eroare a organelor judiciare și sesizarea nereală a unei fapte penale. A fost achitat pentru producerea de probe false, dar găsit vinovat pentru sesizarea mincinoasă. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de doi ani și jumătate de închisoare, cu suspendare și un termen de supraveghere de doi ani și șase luni. Apelul său a fost respins, iar sentința Judecătoriei Pașcani a rămas definitivă.