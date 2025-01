Incendiul a izbucnit marți, la etajul al patrulea al unui hotel cu 11 etaje din stațiunea de schi Kartalkaya, în jurul orei locale 3:30. Flăcările au fost atât de puternice încât pompierii încă lucrau dimineața pentru a le stinge, a declarat un oficial local pentru postul public din Turcia.

În cursul dimineții, pompierii anunțaseră 10 morți, pentru ca în jurul prânzului ministrul de Interne al Turciei să anunțe actualizarea șocantă a numărului morților la 66. Potrivit BBC, care citează presa locală, cel puțin 2 turiști au murit după ce au sărit de la etaj.

La momentul incendiului, la hotel erau cazați 234 de oameni. Cauza incendiului nu a fost încă stabilită, dar o amplă anchetă a fost deschisă de autorități.

At least 234 guests at Grand Kartal Hotel in Kartalkaya in Bolu, Turkey where fire broke out, governor says. At least 10 dead, 32 injured.