George Simion depune, astăzi, moțiunea de cenzură pentru demiterea lui Ilie Bolojan. Liderul suveraniștilor le cere românilor afectați de măsurile sărăciei să îl susțină în acest demers. Potrivit nor surse citate de Realitatea PLUS, AUR a strâns semnăturile necesare depunerii moțiunii. UPDATE: La 15:30, la sediul AUR este organizată o conferință de presă. Realitatea.net și Realitatea PLUS vor transmite LIVE anunțul suveraniștilor.