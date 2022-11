1. Omletă cu ouă şi şuncă sau slănină - este una dintre cele mai consumate preparate de dimineaţă în occident. Cu toate că ouălele oferă vitamine şi antioxidanţi, combinaţia cu slănină sau şuncă poate face omleta greu de digerat. Dieteticianul Haley Hammer a declarat pentru Health Digest că nu poţi combina proteine cu alte proteine (cum ar fi ouăle şi slănina) deoarece proteina cea mai grea de digerat.

Hammer a sugerat să înlocuiţi slănina şi să mâncaţi ouăle cu nişte carbohidraţi complecşi, cum ar fi pâine prăjită din cereale integrale sau fructe. Şi dacă vreţi să mâncaţi slănina, încercaţi să o mâncaţi cu pâine prăjită cu avocado şi roşii. Nici consumul ouălelor combinate cu brânză nu este ideal pentru că ambele au cantitate crescută de proteine.

2. Cartofii şi carnea - preparatul cel mai des consumat la prânz în spaţiul occidental este piureul de cartofi cu carne. Combinaţia acestor două alimente pot face ravagii în tractul digestiv, spune doctorul Elson Haas, medic şi pionier al medicinei integrate pentru San Francisco Chronicle.

Cu toate că organismul uman a evoluat suficient pentru a putea digera diferiţi macronutrienţi simultan, poţi să te balonezi. Dacă te lupţi frecvent cu probleme de balonare şi flatulenţă după ce ai consumat proteine şi carbohidraţi simultan, poţi încerca să schimbi cartofii cu unele legume mai puţin amidonoase, cum ar fi sparanghelul sau broccoli, pentru a vedea dacă te ajută.

Pentru români este recomandat să evitaţi să consumaţi mititei combinaţi cu cartofi prăjiţi. Cel mai bine mâncaţi disociat sau combinaţi mititeii cu garnitură de castraveţi muraţi.

3. Burgeri şi cartofi prăjiţi - deşi este un preparat des consumat la nivel global şi inclus în meniurile standard ale restaurantelor fast-food, combinaţia poate fi letală. Pe cât de iubiţi sunt burgerii clasici şi cartofii prăjiţi, nu este cea mai bună combinaţie pentru sănătatea ta.

Dieteticianul şi nutriţionistul Emily Field a spus pentru Insider că dacă consumi cartofi prăjiţi alături de un burger creşte doar numărul de carbohidraţi, fără a adăuga proteine. De asemenea, vă poate creşte glicemia. Field ne încurajează să găsim mai mult echilibru între grăsimi, carbohidraţi şi proteine la mesele lor - aşa că decât să mănânci un burger cu cartofi prăjiţi, mai bine mănânci doi burgeri. Hamburgerii includ carne, chifla şi legume, cum ar fi salata verde.

De asemenea, evitaţi să mai consumaţi shaorma cu carne combinată cu cartofi prăjiţi. Nu este indicat să consumaţi produse de panificaţie simultan cu cartofi.

4. Pizza cu pepperoni - oricât de delicioasă este, combinaţia aceasta creşte riscul bolilor de inimă. Allison Stowell, consultant dietetician înregistrat pentru sistemul de nutriţie Guiding Stars, a declarat pentru Women Day că adăugarea unui topping de carne la pizza, cum ar fi pepperoni, creşte nivelul deja ridicat de calorii, sodiu şi grăsimi saturate.

Ea a adăugat că consumul regulat al acestor tipuri de alimente creşte riscul de boli de inimă.Ea sugerează să o schimbaţi cu topping-uri mai sănătoase, cum ar fi legumele, care sunt încărcate cu nutrienţi.

5. Cerealele cu lapte - credeţi sau nu, micul dejun poate provoca probleme majore de burtă. „Cerealele şi laptele conţin carbohidraţi”, explică Stowell. Carbohidraţii digeraţi rapid provoacă creşteri ale zahărului din sânge şi pierderi de energie.

Alimentele digerate mai lent creează mai puţină energie pentru corpul tău. Pentru a ajuta digestia, adăugaţi grăsimi şi proteine la masa de dimineaţă, turnând cerealele peste iaurt grecesc fără grăsimi şi adăugând o mână de nuci.

6. Lapte cu banane - combinaţia dintre lapte şi banană este grea şi este nevoie de mult timp pentru a fi digerate.Veţi experimenta oboseală, poate chiar balonare. Daca iti place sa bei milk shake-uri cu banane, adaugă praf de scorţişoară pentru a uşura digestia.

7. Brioşa şi sucul de portocale - dacă vă grăbiţi să luaţi un pahar de suc de portocale şi o brioşă, ar putea părea o opţiune de mic dejun delicios care să vă sature până la prânz. Din păcate, nu este cazul, ci v-ar putea provoca foame.

Eat This, Not That raportează că alimentele comune pentru micul dejun, cum ar fi cerealele şi gogoşile, sunt adesea pline de zahăr. Şi brioşele sunt deosebit de bogate în zahăr. Potrivit The Nutrition Source, o publicaţie de la Harvard, caloriile dintr-o brioşă „vin din carbohidraţi rafinaţi, în principal făină albă şi zahăr”. Şi atunci când mâncăm carbohidraţi rafinaţi, corpul nostru îi digeră foarte repede.

Când combini un astfel de aliment cu o băutură cu zahăr, cum ar fi sucul de portocale, începi ziua cu mult zahăr şi nu cu mulţi nutrienţi valoroşi şi săţiosi. Dr. Daryl Gioffre, nutriţionist celebru, a spus că sucul de portocale este „cel mai rău” atunci când a vorbit cu The Active Times.

Cele 18 grame de fructoză „distruge enzima care este responsabilă de digestie”. Da, este timpul să ne luăm rămas bun de la băuturile şi alimentele dulci de la micul dejun şi să începem să încorporăm mai multe proteine slabe, grăsimi sănătoase şi fibre.

8. Iaurtul cu granola - dacă încerci să mănânci mese mai sănătoase, iaurtul cu granola sună ca şi cum ar putea fi un mic dejun echilibrat. Cu toate acestea, există o mulţime de zahăr ascuns acolo. Dieteticianul Haley Hammer a declarat pentru Health Digest că această combinaţie aparent sănătoasă nu este atât de sănătoasă pe cât pare.

Ea a declarat că: „Iaurturile aromate şi multe mărci de granola tind să fie încărcate cu mult zahăr. Consumul excesiv de zahăr poate duce la probleme grave de sănătate, cum ar fi obezitatea, bolile de inimă şi diabetul”. În plus, această gustare este prea uşor de mâncat în exces.

„Granola tinde să fie mai densă, aşa că, dacă nu eşti atent, este uşor să mănânci fără minte mai mult de o porţie”, a declarat Amy Gorin, un dietetician din zona New York-ului, pentru Eat This, Not That. Atât în cazul iaurtului, cât şi al granolei, totul este să citeşti etichetele nutriţionale şi să te asiguri că nu îţi începi ziua cu prea mult zahăr. În caz contrar, veţi rămâne în curând nesatisfăcut şi înfometat.

În loc de un iaurt cu zahăr şi granola, Hammer sugerează să încerci un iaurt grecesc bogat în proteine, cu nişte carbohidraţi complecşi, cum ar fi fructele.

9. Burrito - fasolea şi brânza sunt o combinaţie clasică de alimente, mai ales în bucătăria mexicană.

Combinate, cele două alimente parcă au gust divin, dar pot cauza probleme majore. Nutriţionistul celebru Daryl Gioffre a declarat pentru The Active Times că, deşi fasolea şi brânza sunt o combinaţie populară, pot duce la balonare şi gaz atunci când sunt consumate împreună. Gioffree a explicat că fasolea poate fi dificilă de digerat de către organism, aşa că combinarea lor cu brânză face doar mai dificilă.

10. Pastele cu sos de roşii şi brânză - pastele cu sos de roşii şi brânză sunt un preparat clasic italian. Cu toate că este un preparat des consumat la întâlniri romantice, nu este combinaţia perfectă de alimente care pare să fie.

„Preparatul plin de carbohidraţi rafinaţi, cum ar fi pastele, poate provoca o creştere a zahărului din sânge, urmată de o scădere a nivelului de insulină, ceea ce poate provoca oboseală şi slăbiciune”, a declarat medicul Pamela Peeke pentru HuffPost.

Dacă adăugaţi sos de roşii şi brânză, puteţi agrava această problemă. Aşa că data viitoare când îţi este poftă de nişte paste, încearcă să le iei cu nişte sos pesto sau legume prăjite în loc de roşii şi brânză.