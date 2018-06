SIMONA HALEP - SLOANE STEPHENS // Senzațional! Halep a făcut-o să plângă pe Muguruza

Simona Halep

SIMONA HALEP - SLOANE STEPHENS // Finala Roland Garros, Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) - Sloane Stephens (25 de ani, locul 10 WTA), se joacă sâmbătă, 9 iunie, la ora 16:00, LIVE pe realitatea.net

SIMONA HALEP - SLOANE STEPHENS // După ce a fost eliminată în semifinalele Roland Garros de Simona Halep, Garbine Muguruza a plâns. Iberica a apărut apoi în fața jurnaliștilor cu ochii roșii.

"Am avut o adversară care a jucat foarte bine, care nu mi-a oferit puncte gratis. Acesta a fost cel mai rău meci al meu la Roland Garros. Era un meci important, iar ea a fost agresivă încă de la început și acesta este rezultatul”, a explicat ea, potrivit gsp.

Apoi a intrat în detalii: "A jucat foarte mult în cros și a servit mult pe forehand-ul meu. Am avut multe schimburi lungi de mingi, dar tactica ei a fost bună. Trebuia să servesc mai bine. Cred că am început prost meciul, undeva sub nivelul ei. A jucat incredibil încă de la primul punct și ar fi trebuit să nu las să-mi scape atât de repede primul set. Dar ea a jucat extraordinar, a pus o presiune incredibilă pe mine".

SIMONA HALEP - SLOANE STEPHENS // Apoi, Garbine Muguruza a declarat că o vede pe Simona Halep drept favorită la câștigarea trofeului.

"Cred că Simona Halep este favorită în finală. Este a treia finală pentru ea aici și a jucat la un nivel foarte înalt. Pe lângă faptul că e numărul unu mondial, Simona Halep este și favorita acestui turneu”, a spus Garbine Muguruza.

Meciul Simona Halep - Garbine Muguruza, în cifre

16 lovituri direct câștigătoare a reușit Simona Halep în meciul de ieri, în timp ce adversara sa a strâns 14

24 de greșeli neforțate a comis Simona Halep în partida de ieri, în timp ce Garbine Muguruza a ajuns la borna 31

1 h și 32 de minute a durat confruntarea dintre Simona Halep și Garbine Muguruza

9 victorii în fața jucătoarelor de top 5 a strâns Simona Halep în carieră, cea în fața lui Garbine Muguruza, 3 WTA, fiind prima a sezonului