Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală de la Indian Wells

Simona Halep a avut un prim set mai dificil, dar a înclinat balanţa pe finalul său, pentru ca apoi să domine actul secund. Românca a greşit destul de mult în primul set, în care a fost condusă cu 1-0 şi 2-1, dar a reuşit un prim break în ghemul cinci, preluând conducerea (3-2). Au urmat alte trei break-uri, după care Wang şi-a făcut serviciul şi a trecut în avantaj, 5-4. Halep a făcut apel la sfaturile antrenorului Darren Cahill, iar rezultatul s-a văzut imediat, Simona câştigând trei ghemuri la rând şi setul (7-5). În manşa secundă, Halep a câştigat primele trei ghemuri, apoi şi-a pierdut serviciul, însă nu a mai putut fi oprită, învingând cu 6-1.



Halep a avut procentaje net superioare la punctele realizate cu ambele servicii (64%-47% la primul, 50%-26% la al doilea), a avut mai multe mingi direct câştigătoare (16-12), dar mai puţine erori neforţate (27-29).



Jucătoarea născută la Constanţa şi-a asigurat un cec de 167.195 dolari şi 215 puncte WTA.



În sferturi, Halep o va înfrunta pe croata Petra Martic (27 ani, 51 WTA), victorioasă cu 6-3, 7-6 (4) în faţa jucătoarei cehe Marketa Vondrousova (18 ani, 54 WTA).

LIVETEXT

Victorie, Simona Halep, cu 6-1.

La un pas de victorie, scorul este 5-1 pentru româncă!

4-1 pentru Simona!

Wang o întrerupe pe Halep și scorul este 3-1.

3-0, Halep a revenit cu un joc impecabil.

2-0 și Simona pare de neoprit cu 5 GAME-uri la rând!

BREAK, Simona!

Ora 20.55: A început SETUL 2!

7-5 și Halep câștigă primul SET!

World No. 1 @Simona_Halep is a set away from the @BNPPARIBASOPEN quarterfinals!



Claims the first set 7-5. pic.twitter.com/FmqOLLwdQL