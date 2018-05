Simona Halep - Maria Şarapova. Declarația făcută de româncă, înainte de meciul cu "uraganul Maria"

Simona Halep

Simona Halep, numărul unu mondial, s-a calificat în semifinalele turneului WTA de la Roma, dotat cu premii totale de 3.351.729 dolari, vineri seara, după ce a învins-o pe Caroline Garcia (Franţa), cu 6-2, 6-3.

Simona Halep, liderul WTA, a făcut primele declarații după ce a aflat că, sâmbătă, în semifinalele turneului de la Roma se va duela cu rusoaica Maria Sharapova, locul 40, WTA.

“Mă aştept la un meci greu, mereu a fost greu contra ei. Dar ştiu că am şansa mea, aşa că dacă îmi fac jocul, va fi un meci bun. Voi încerca să dau tot ce am mai bun să câştig meciul. Voi intra pe teren şi voi încerca să dau tot ce am mai bun. Asta îmi doresc. Nu mă gândesc la meciurile de dinainte. Mă gândesc doar la acest meci”, a declarat Halep, scrie realitateasportiva.net.

Simona Halep va juca în semifinale cu Maria Şarapova, sâmbătă, de la ora 18:00.

Maria Şarapova, 31 de ani şi numărul 40 mondial, s-a calificat în semifinalele turneului WTA de la Roma, dotat cu premii de 2.703.000 euro, învingând-o vineri în trei seturi, 6-7(6/8), 6-4, 7-5, pe mult mai tânăra jucătoare letonă Jelena Ostapenko, 20 ani, numărul 6 mondial.

Maria Şarapova (30 de ani) s-a despărţit recent de mentorul ei, Sven Groeneveld, iar rusoaica a fost surprinsă alături de un nou tehnician la antrenamentele premergătoare sezonului pe zgură, conform Mediafax. Şarapova se pregăteşe împreună cu Thomas Hogstedt în Florida, presa americană speculând că Maria îl va angaja pe acesta.

Din cauza temperamentului său rece, Hogstedt nu i-a câştigat încrederea actualului Simonei Halep, care n-a mai recurs la serviciile acestuia. După scurta experienţă avută în staff-ul lui Halep, Thomas le-a mai pregătit pe Eugenie Bouchard şi Madison Keys.