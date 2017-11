Semne care îţi arată că ai fost BLESTEMAT. Cum să scapi de ele fără să mergi la vrăjitoare

Semnele care iti arata ca ai fost blestemat. Cum sa le recunosti si sa scapi de ele fara sa mergi la vrajitoare.

1. Ai dureri de cap mai tot timpul si esti mereu nervoasa.



Principalul scop al unui blestem este tulburarea emotionala a tintei. Fie ca este vorba de tehnici moderne de blestem sau spunerea unor rugaciuni (precum rugaciunea Sfantului Anton in zilele de marti), persoana in cauza sufera de stari nevrotice inexplicabile. Orice se intampla nu ii convine, si, plus de asta, are migrene ingrozitoare.



2. Incepe sa-ti cada parul foarte repede.



Persoanele care sunt tinta voodoo-ismului sau a rugaciunilor blestemate sufera de caderi inexplicabile de par, de la o zi la alta.



3. Simti durere in stomac.



Persoanele blestemate simt nevoia sa vomite foarte des, indiferent ce ar manca sau nu ar manca. Acestea, desi merg la controale medicale, sunt perfect sanatoase clinic, cu toate ca durerile sunt insuportabile, scrie bzi.ro.



Iata cum poti scapa de aceste blesteme:



1. Bea apa sfintita. Apa sfintita luata de Boboteaza trebuie pastrata pentru tot parcursul anului. In momentul in care simti vreo durere neobisnuita, stiindu–te in regula cu sanatatea, nu ezita sa bei o gura din flaconasul cu apa sfintita adusa de la biserica.



2. Pune sare sfintita in pantofi. Roaga-l pe preotul la care mergi frecvent sa sfinteasca sarea grunjoasa pe care o ai in bucatarie si pune-o in pantofii pe care ii porti.



3. Tine un cutit uns cu tamaie langa pat. Se spune ca tamaia alunga duhurile rele, iar cutitul este simbolul ca vrei sa tai din radacina gandurile rele si blestemele care se fac impotriva ta.